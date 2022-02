Frederico Morais já conhece adversários na ronda inaugural em Sunset

Ficaram esta quarta-feira a ser conhecidos os heats da ronda inaugural do Hurley Pro Sunset Beach, a segunda etapa do CT 2022. Com o arranque desta etapa havaiana marcado para sexta-feira, Frederico Morais está incluído no heat 12, tendo perdido o estatuto de cabeça-de-série. A organização revelou, igualmente, os wildcards para esta etapa, com nomes sonantes a juntarem-se à elite mundial.Com uma ronda inaugural com heats muito interessantes pela frente, o destaque vai para o embate entre o português Frederico Morais com o italiano Leo Fioravanti e o australiano Connor O’Leary. Kikas, que é um dos surfistas mais especialistas nesta onda, vai estar no heat que fecha a ronda, com os dois primeiros de cada bateria a seguirem diretamente para a ronda 3.Em relação às várias baixas entre os tops mundiais, onde se inclui o campeão mundial Gabriel Medina, de Pipe para Sunset mantêm-se os suplentes Matthew McGillivray, Caio Ibelli e Jordan Lawler, assim como o wildcard Barron Mamiya, que depois da boa prestação na primeira etapa entra para o lugar do lesionado Carlos Muñoz. Já os convidados para esta etapa são os big riders havaianos Billy Kemper, antigo campeão mundial de ondas grandes, e Kai Lenny.Fica, assim, explicada a ausência do waterman havaiano do Nazaré Tow Surfing Challenge, que acontece esta quinta-feira. Esta vai ser a estreia de Lenny, uma das maiores figuras do surf mundial na atualidade, em etapas do CT, depois de já ter feito algumas etapas no circuito WQS, incluindo nesta onda de Sunset.Entre os grandes heats da ronda inaugural, destaque para o embate entre Italo Ferreira e os havaianos Zeke Lau e Billy Kemper no heat 5, sendo que na bateria seguinte enfrentam-se os brasileiros Filipe Toledo e João Chianca e Kai Lenny. No heat 8 John John Florence mede forças com os australianos Ethan Ewing e Owen Wright. Por fim, o 11 vezes campeão mundial e atual líder do ranking Kelly Slater surge no heat 3, tendo pela frente o rookie australiano Callum Robson e Barron Mamiya.No lado feminino, a líder mundial Moana Jones mantém o wildcard recebido para Pipeline, onde acabou como vencedora da etapa. No entanto, há a registar uma mudança, com a australiana e suplente Bronte MaCaulay a ser chamada para o lugar de Caroline Marks, que fica de fora por "razões médicas". Quem está de regresso é Stephanie Gilmore, depois de ter ficado em isolamento durante a etapa de Pipeline.Nos heats da ronda inaugural feminina o grande destaque vai para novo embate entre a campeã mundial Carissa Moore e Moana Joanes, com a rookie e também havaiana Bettylou Sakura Johnson também pelo meio. A fechar a ronda uma bateria totalmente australiana entre Tyler Wright, Stephanie Gilmore e a rookie India Robinson.H1: Jordy Smith (AFS) x Ryan Callinan (AUS) x Matthew McGillivray (AFS)H2: Kanoa Igarashi (JAP) x Lucca Mesinas (PER) x Caio Ibelli (BRA)H3: Kelly Slater (EUA) x Callum Robson (AUS) x Barron Mamiya (HAV)H4: Conner Coffin (EUA) x Jadson Andre (BRA) x Jordan Lawler (AUS)H5: Italo Ferreira (BRA) x Ezekiel Lau (HAV) x Billy Kemper (HAV)H6: Filipe Toledo (BRA) x João Chianca (BRA) x Kai Lenny (HAV)H7: Morgan Cibilic (AUS) x Samuel Pupo (BRA) x Imaikalani deVault (HAV)H8: John John Florence (HAV) x Ethan Ewing (AUS) x Owen Wright (AUS)H9: Griffin Colapinto (EUA) x Deivid Silva (BRA) x Jackson Baker (AUS)H10: Seth Moniz (HAV) x Kolohe Andino (EUA) x Nat Young (EUA)H11: Miguel Pupo (BRA) x Jack Robinson (AUS) x Jake Marshall (EUA)H12: Leonardo Fioravanti (ITA) x Frederico Morais (PRT) x Connor O’Leary (AUS)H1: Johanne Defay (FRA) x Gabriela Bryan (HAV) x Molly Picklum (AUS)H2: Tatiana Weston-Webb (BRA) x Malia Manuel (HAV) x Bronte MaCaulay (AUS)H3: Carissa Moore (HAV) x Bettylou Sakura Johnson (HAV) x Moana Jones Wong (HAV)H4: Sally Fitzgibbons (AUS) x Brisa Hennessy (CRC) x Luana Silva (HAV)H5: Lakey Peterson (EUA) x Isabella Nichols (AUS) x Courtney Conlogue (EUA)H6: Tyler Wright (AUS) x Stephanie Gilmore (AUS) x India Robinson (AUS)