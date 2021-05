Frederico Morais já conhece adversários para a etapa de Rottnest Island

De Margaret River para Rottnest Island. O CT já está a caminho de mais uma etapa, novamente no Oeste australiano, desta vez numa localização em estreia no circuito e sob a regressada designação The Search. Com o período de espera a começar já na no próximo domingo, os heats para quinta etapa do ano e a última da perna australiana já são conhecidos, com várias surpresas pelo meio.





Desde logo, esta etapa terá seis wildcards, pois aos dois habituais juntam-se mais quatro substitutos, devido às lesões já conhecidas de Kolohe Andino e Kelly Slater e às mais recentes de John John Florence e Ace Buchan. Mas o destaque vai todo para o convite dado ao herói local e antigo top mundial Taj Burrow, que, aos 42 anos, regressa assim à competição, depois de ter deixado o Tour em 2016.A Taj juntam-se ainda os jovens Kael Walsh, Liam O’Brien e Jacob Willcox, que esteve em bom plano em Margaret e permanece, assim, em prova nesta etapa. Mikey Wright continua a aproveitar o papel de substituto, enquanto a última vaga foi dada a outro ex-top mundial: Stu Kennedy, de 31 anos, que fez a última aparição no Tour em 2017.Com o elenco completo já são conhecidos todos os heats da ronda inaugural, onde Frederico Morais continua a ser top seed, neste caso subindo ao lugar 9 do seeding, em virtude da ausência de John John. Na ronda inaugural Kikas vai ter pela frente o brasileiro Jadson Andre e ainda o italiano Leo Fioravanti.Destaque ainda para o heat que vai colocar frente a frente o campeão mundial em título Italo Ferreira, o compatriota e campeão mundial de 2015 Adriano de Souza e ainda Taj Burrow. Já o líder mundial Gabriel Medina vai estrear-se frente aos australianos Jack Freestone e Kael Walsh.A ação irá iniciar-se com um heat prometedor entre o norte-americano Griffin Colapinto e os irmãos Owen e Mikey Wright. O heat número dois também será outro dos mais aguardados da ronda, com o japonês Kanoa Igarashi a ter pela frente os dois jovens talentos do oeste australiano, Jack Robinson e Jacob Willcox.H1: Griffin Colapinto (EUA) x Owen Wright (AUS) x Mikey Wright (AUS)H2: Kanoa Igarashi (JAP) x Jack Robinson (AUS) x Jacob Willcox (AUS)H3: Jordy Smith (AFS) x Wade Carmichael (AUS) x Stu Kennedy (AUS)H4: Filipe Toledo (BRA) x Ethan Ewing (AUS) x Liam O’Brien (AUS)H5: Italo Ferreira (BRA) x Adriano de Souza (BRA) x Taj Burrow (AUS)H6: Gabriel Medina (BRA) x Jack Freestone (AUS) x Kael Walsh (AUS)H7: Ryan Callinan (AUS) x Matthew McGillivray (AFS) x Connor O’ Leary (AUS)H8: Conner Coffin (EUA) x Peterson Crisanto (BRA) x Alex Ribeiro (BRA)H9: Frederico Morais (PRT) x Jadson Andre (BRA) x Leonardo Fioravanti (ITA)H10: Jeremy Flores (FRA) x Seth Moniz (HAV) x Miguel Pupo (BRA)H11: Caio Ibelli (BRA) x Yago Dora (BRA) x Michel Bourez (FRA)H12: Morgan Cibilic (AUS) x Julian Wilson (AUS) x Deivid Silva (BRA)