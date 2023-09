Frederico Morais lidera armada lusa no Pro Santa Cruz

Tem início esta quarta-feira o Pro Santa Cruz, etapa QS3000 do circuito de qualificação europeu para as Challenger Series 2023, onde vão estar 20 surfistas portugueses em ação, com destaque para Frederico Morais. Com boas previsões no horizonte para os primeiros dias de prova, Kikas surge no Oeste português como o líder da jovem armada lusa, numa altura em que procura ganhar ritmo para a reta final da temporada do circuito Challenger Series 2023, onde está bem encaminhado para garantir o regresso à elite do surf mundial para o próximo ano.

"Desde de que saí do circuito mundial, no ano passado, o meu objetivo passou a ser voltar. Estou bem encaminhado. Agora é preciso eliminar todos os erros que dependem de mim. Não conseguia deixar passar este momento em branco, é um bom treino e uma excelente adaptação para Ribeira d’Ilhas. Apesar de ser um treino, no qual quero experimentar pranchas, é uma prova cheia de bons surfistas, e o meu foco é ganhar", afirmou Frederico, na conferência de imprensa de apresentação do Pro Santa Cruz.

Com chamada para as 8 horas desta quarta-feira, a prova portuguesa já tem o quadro competitivo definido. Kikas é um dos portugueses com entrada direta para a ronda 4, beneficiando do estatuto de top seed. A ele junta-se Joaquim Chaves, o melhor português do ranking europeu, no 11.º posto, o campeão nacional Guilherme Ribeiro, Francisco Almeida, Luís Perloiro e ainda os wildcards Afonso Antunes e Martim Nunes, atual campeão nacional júnior.

Na primeira ronda as cores nacionais vão estar representadas por Martim Carrasco e Eduardo Fernandes, enquanto na ronda 2 tem início a prestação de Henrique Pyrrait, Matias Canhoto, Sidney Guimarães e Martim Fortes. Já José Maria Ribeiro, Guilherme Fonseca, Francisco Mittermayer, João Roque Pinho, Daniel Nóbrega, Francisco Ordonhas e Gabriel Ribeiro têm entrada direta para a ronda 3.

Com um período de espera que vai até domingo, a ação promete não faltar nas ondas de Santa Cruz, com previsão de muita e boa ondulação ao longo dos próximos dias, para esta que é a quinta etapa do WQS europeu 2023/24 e que é exclusivamente masculina.

Ronda 1

Heat 1 - Martim Carrasco (POR) x Halley Batista (BRA)

Heat 2 - Eduardo Fernandes (POR) x Zac Hedemann (HAV) x Michele Scoppa (ITA)

Ronda 2

Heat 1 - Tiago Carrique (FRA) x Henrique Pyrrait (POR) x Pietro Garroux (ITA) x surfista da ronda 1

Heat 2 - Matias Canhoto (POR) x Tom Boelsma (PB) x Lucas Dias (BRA) x surfista da ronda 1

Heat 5 - Adur Amatriain (ESP) x Sidney Guimaraes (POR) x Martim Fortes (POR) x surfista da ronda 1

Ronda 3

Heat 2 - Cristian Portelli (SUE) x Maksymilian Michalewski (POL) x José Ribeiro (POR) x surfista da ronda 2

Heat 3 - Arran Strong (GBR) x Elay Bochan (ISR) x Guilherme Fonseca (POR) x surfista da ronda 2

Heat 4 - Ido Hagag (ISR) x Logan Nicol (GBR) x Francisco Mittermayer (POR) x surfista da ronda 2

Heat 13 - Edoardo Papa (ITA) x Elijah Chort (FRA) x João Roque Pinho (POR) x surfista da ronda 2

Heat 14 - Ido Arkin (ISR) x Daniel Nóbrega (POR) x Haumana Ateni (FRA) x surfista da ronda 2

Heat 15 - Vicente Romero (ESP) x Francisco Ordonhas (POR) x Gabriel RIbeiro (POR) x surfista da ronda 2

Ronda 4

Heat 1 - Joan Duru (FRA) x Luís Perloiro (POR) x surfista da ronda 3 x surfista da ronda 3

Heat 7 - Thomas Ledee (FRA) x Guilherme Ribeiro (POR) surfista da ronda 3 x surfista da ronda 3

Heat 8 - Maxime Huscenot (FRA) x Martim Nunes (POR) surfista da ronda 3 x surfista da ronda 3

Heat 9 - Kauli Vaast (FRA) x Afonso Antunes (POR) surfista da ronda 3 x surfista da ronda 3

Heat 12 - Frederico Morais (POR) x Patrick Langdon-Dark (GBR) surfista da ronda 3 x surfista da ronda 3

Heat 13 - Jorgann Couzinet (FRA) x Francisco Almeida (POR) surfista da ronda 3 x surfista da ronda 3

Heat 15 - Bitor Garitaonandia (ESP) x Joaquim Chaves (POR) surfista da ronda 3 x surfista da ronda 3