Frederico Morais mantém-se como top seed para a penúltima etapa do ano

É já no próximo dia 10 de agosto que a ação regressa ao circuito mundial de surf, com Frederico Morais já recuperado da infeção por covid-19 e preparado para seguir viagem para o México. As famosas direitas de Barra de la Cruz vão ser o palco da sétima e penúltima etapa da fase regular da temporada 2021. Uma paragem que é uma das novidades para esta época e que promete ser decisiva na luta pelo top 5 final que vai garantir a presença na etapa de Trestles, onde se decidem os títulos mundiais.





Kikas, que ainda tem hipóteses matemáticas de alcançar esse top 5 e que já parece ter uma vantagem larga para terminar no top 22 mundial e garantir a requalificação para a temporada 2022, chega a esta etapa no 11.º posto do ranking, o que lhe continua a conferir o estatuto de top seed. O surfista português já conhece os rivais que terá pela frente na ronda inaugural.Apesar de o draw ainda poder sofrer alterações, caso existam desistências por lesões, Frederico surge colocado no 11.º e penúltimo heat da ronda inaugural, onde não terá uma tarefa fácil pela frente. Os adversários serão o havaiano Seth Moniz e ainda o rookie australiano Jack Robinson, ambos especialistas em ondas pesadas e tubulares.Um dos destaques do anúncio do draw é o facto de o nome de John John Florence estar presente, ele que recentemente levantou dúvidas sobre a presença no que resta da temporada, depois de ter regressado à competição em Tóquio’2020 após uma recuperação relâmpago de uma lesão grave num dos joelhos. O havaiano não se terá sentido a 100 por cento e a presença no México ainda poderá não estar confirmada.Registo ainda para a ausência de Julian Wilson, que anunciou uma pausa indeterminada na carreira após a participação nos Jogos Olímpicos. O surfista australiano vai ser substituído nas duas próximas etapas pelo compatriota Mikey Wright, que já vinha a entrar nas últimas etapas em virtude das várias lesões que estavam a afetar o top 34 mundial.Além de tudo isto, a WSL não perdeu a oportunidade de anunciar esta etapa com a presença dos recém-medalhados olímpicos. Italo Ferreira, Carissa Moore, Kanoa Igarashi e Owen Wright são as figuras de proa no anúncio desta etapa. Foi ainda anunciado como wildcard o jovem talento mexicano Jhony Corzo, que em 2017 venceu de forma surpreendente o Mundial ISA.Heat 1: Kanoa Igarashi (JPN), Owen Wright (AUS), Alex Ribeiro (BRA)Heat 2: Griffin Colapinto (USA), Matthew McGillivray (ZAF), Mikey Wright (AUS)Heat 3: Morgan Cibilic (AUS), Kelly Slater (USA), Adrian Buchan (AUS)Heat 4: Filipe Toledo (BRA), Jadson Andre (BRA), Kolohe Andino (USA)Heat 5: Italo Ferreira (BRA), Deivid Silva (BRA), TBDHeat 6: Gabriel Medina (BRA), Jeremy Flores (FRA), TBDHeat 7: Jordy Smith (ZAF), Caio Ibelli (BRA), Connor O'Leary (AUS)Heat 8: Conner Coffin (USA), Leonardo Fioravanti (ITA), Jack Freestone (AUS)Heat 9: Yago Dora (BRA), Ethan Ewing (AUS), Michel Bourez (FRA)Heat 10: John John Florence (HAW), Miguel Pupo (BRA), Wade Carmichael (AUS)Heat 11: Frederico Morais (PRT), Seth Moniz (HAW), Jack Robinson (AUS)Heat 12: Ryan Callinan (AUS), Adriano de Souza (BRA), Peterson Crisanto (BRA)Lista de heats da primeira ronda feminina:Heat 1: Sally Fitzgibbons (AUS), Keely Andrew (AUS), Macy Callaghan (AUS)Heat 2: Johanne Defay (FRA), Malia Manuel (HAW), Lakey Peterson (USA)Heat 3: Carissa Moore (HAW), Bronte Macaulay (AUS), TBDHeat 4: Tatiana Weston-Webb (BRA), Courtney Conlogue (USA), Brisa Hennessy (CRI)Heat 5: Stephanie Gilmore (AUS), Isabella Nichols (AUS), Sage Erickson (USA)Heat 6: Caroline Marks (USA), Tyler Wright (AUS), Nikki Van Dijk (AUS)Com uma vaga masculina e outra feminina ainda por decidir, a WSL anunciou ainda a realização de trials locais a 8 de agosto, com os vencedores a juntarem-se aos melhores surfistas do Mundo.Alan Cleland (Colima)Dylan Southworth (Nayarit)Luis Rey Hernández (Guerrero)Diego Cadena (Nayarit)Kevin Meza (Baja California)Adrian Rodriguez (Nayarit)Martin Olea (Baja California Sur)Vicente Trujillo (Guerrero)Roger Ramirez (Oaxaca)Jafet Ramos (Oaxaca)Nahúm Corzo (Oaxaca)Cesar Petroni (Oaxaca)Jimel Corzo (Oaxaca)Sebastian Williams (Oaxaca)Jesús Leyva (Barra de la Cruz, Oaxaca)Cristian Yael Ruiz (Barra de la cruz, Oaxaca)Trials femininosMaya Larripa (Oaxaca)Valeria Peconi (Oaxaca)Summer Sivori (Oaxaca)Regina Pioli (Oaxaca)Shelby Detmers (Mexicanos en el exterior)Isabelle Leonhardt (Colima)Alexia Ceballos (Sinaloa)Mariana Valencia (Baja California)