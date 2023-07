Frederico Morais na final em Ballito

Frederico Morais garantiu, ao início da manhã deste sábado, a passagem à final do Ballito Pro, terceira etapa do circuito Challenger Series 2023. O surfista português superou o norte-americano Kade Matson na primeira meia-final do dia, apurando-se para a final da prova sul-africana, que deverá acontecer por volta das 11 horas em Portugal Continental.Apesar de Matson ter tido um arranque de bateria mais positivo, Kikas soube ter paciência para esperar pela onda certa, de forma a usar a sua experiência para inverter a marcha da pontuação. Com 13,77 pontos somados, Frederico superou os 12,83 do jovem norte-americano.Kikas está a protagonizar o melhor resultado da carreira neste circuito, que apura os 10 melhores surfistas do ranking para o circuito mundial do próximo ano, depois de no ano passado ter conseguido alcançar o 5.º posto nesta mesma prova. Na final vai encontrar o vencedor do duelo entre o norte-americano Cole Houshmand e o francês Joan Duru.Garantido estão já 7800 pontos para o ranking, que vão fazer com que Frederico Morais saia de Ballito no 3.º posto do ranking, independentemente do desfecho da final, ficando cada vez mais perto de se requalificar para a elite mundial, de onde saiu a meio de 2022.