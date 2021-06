Frederico Morais na luta pela presença nas meias-finais do Surf Ranch

Realizou-se este sábado o segundo e penúltimo dia de ação no Surf Ranch Pro, sexta etapa do CT 2021, com Frederico Morais a não ter competido, fruto da boa exibição conseguida na véspera. Depois de todos os 36 surfistas terem completado as duas runs de qualificação, Frederico Morais ficou colocado num excelente 9.º posto, a apenas um lugar e 0,03 centésimas do top 8 que dá acesso às meias-finais.





Com apenas 24 surfistas a conseguirem acesso à ronda bónus que dá direito a mais uma run – podem surfar mais duas ondas, uma para a esquerda e outra para a direita - de qualificação, este domingo Frederico vai tentar melhorar o seu score para lutar pelo acesso às meias-finais. Mas mesmo que não consiga alcançar esse cenário, já garantiu um lugar entre os 9.ºs classificados.À parte desta competição, a performance de Kikas pode ter sido suficiente para garantir já na prova californiana a requalificação para o circuito mundial de 2022. Aliás, contas feitas, o surfista de Cascais, que chegou ao Surf Ranch no 12.º posto do ranking, já garantiu a ultrapassagem ao amigo Ryan Callinan, que já está eliminado e dentro dos surfistas que ficam na 17.ª posição. E se seguir para as meias-finais, Frederico ainda pode subir mais no ranking, embora também existam surfistas com possibilidades de o ultrapassar.Entretanto, como garantiu um lugar dentro dos 12 primeiros na qualificação, Kikas assegurou o regresso à competição apenas este domingo, uma vez que no final de sábado apenas fizeram a ronda bónus os surfistas posicionados entre o 24.º e 13.º posto – do 25.º para baixo ficaram automaticamente eliminados e sem acesso à ronda bónus.Perante este cenário, o surfista português desceu provisoriamente ao 11.º posto. Isto porque dos 12 surfistas que competiram já ontem na ronda bónus, Ethan Ewing e Griffin Colapinto conseguiram melhorar o registo detido, entrando ambos para o top 8. Agora, o top 12 da qualificação vai ter direito a resposta, com muitas vagas ainda por definir, numa altura em que apenas Filipe Toledo (1.º), Gabriel Medina (2.º) e Kanoa Igarashi (3.º) parecem já qualificados para a fase seguinte. Eles que até poderão recusar as ondas bónus, caso ainda estejam dentro do top 3 quando chegar a sua vez de competir – serão os últimos a fazê-lo, uma vez que a entrada na água agora está a fazer-se pela posição na tabela classificativa.Desta forma, quando a prova regressar, o que deverá acontecer às 17h23 com a segunda metade da ronda bónus feminina, Frederico Morais será o quarto surfista da prova masculina a entrar em cena, o que será pouco depois das 18h30 em Portugal Continental. O primeiro será Seth Moniz. Segue-se Miguel Pupo e depois Conner Coffin. Só depois entra Frederico Morais em ação, que neste momento está a 0,13 pontos do cut, que está em Adriano de Souza. No entanto, o 4.º posto de Ethan Ewing está a menos de um ponto, mais concretamente, 0,87 pontos.Com uma onda de 7,00 pontos para a direita e uma de 6,67 para a esquerda, Kikas poderá melhorar ambas e tentar uma inédita passagem às meias-finais. Isto numa altura em que Kelly Slater e o campeão mundial Italo Ferreira, que têm somente 0,03 pontos de vantagem sobre Frederico, também estão fora do top 8. Prevê-se assim uma manhã de dia final bastante emotiva, com Owen Wright e Yago Dora a serem os outros nomes na equação.Da parte da tarde a ação será dedicada às meias-finais, onde só chegam os oito melhores homens e quatro melhores mulheres e, posteriormente, às finais, com dois surfistas na prova masculina e duas na prova feminina a disputarem o título deste Surf Ranch Pro. E é aqui que reside já uma grande surpresa, com a sete vezes campeã mundial Stephanie Gilmore eliminada e fora das contas para passar à próxima fase.Com a francesa Johanne Defay a ser o grande destaque do lado feminino ao assumir a liderança da classificação, com 16,63 pontos, e com a anterior líder Tatiana Weston-Webb a cair para a quarta posição, em virtude das performances de Carissa Moore (2.ª) e Sally Fitzgibbons (3.ª), Gilmore não conseguiu figurar no top 6 após as duas primeiras runs de qualificação. Assim, teve de competir logo ontem na ronda bónus, onde só estiveram as surfistas entre o 12.º e 7.º posto – do 13.º ao 18.º ficaram automaticamente eliminadas.Só que a australiana melhorou o seu registo, mas não o suficiente para entrar provisoriamente no top 4, o que garantiu logo a despedida de prova. Atualmente no 7.º posto, Stephanie sabe que já não vai subir nem descer na tabela classificativa, terminando o evento no grupo das 5.ªas classificadas. A luta pelas meias-finais resume-se, assim, hoje aos quatro nomes acima mencionados e ainda a Caroline Marks, que é atualmente 5.ª classificada, a 0,30 pontos do cut, e Courtney Conlogue (6.ª).Já do lado masculino, em relação aos 12 surfistas que só se estrearam este sábado, o grande destaque foi Gabriel Medina, que saltou diretamente para o 2.º posto, com 17 pontos, ainda a 0,80 do registo impressionante do compatriota Filipe Toledo. Desta forma, Medina foi também o primeiro surfista a garantir já oficialmente a presença na grande final do circuito, que será disputada em Trestles e onde só vão marcar presença os cinco primeiros classificados do ranking.De todos, e tal como já era esperado, apenas Medina e Italo Ferreira conseguiram entrada no top 8, mas com o campeão mundial um pouco aquém do esperado e apenas 0,03 pontos acima de Frederico Morais. Veremos hoje quem vai levar a melhor nesta luta e se haverá mais surpresas na piscina de ondas criada por Kelly Slater, também ele ainda na luta pelos primeiros postos, apesar dos 49 anos de idade.