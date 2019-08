Frederico Morais na repescagem do Tahiti Pro Teahupo'o

O português Frederico Morais vai disputar a ronda de repescagem do Tahiti Pro Teahupo'o, na Polinésia Francesa, sétima etapa do circuito mundial de surf, após ter sido superado numa bateria ganha pelo norte-americano Kelly Slater.Kikas, atual 31.ª classificado do ranking mundial e que participa na prova como suplente, em substituição do lesionado italiano Leonardo Fioravante, obteve um total de 8.00 pontos, no sétimo heat da ronda inaugural, atrás do brasileiro Deivid Silva (8,76), que também segue para a repescagem, e do vencedor, Kelly Slater (10,63), 11 vezes campeão do mundo.Depois de participar em Margaret River, na Austrália (33.º classificado), Rio de Janeiro (3.º) e Jeffreys Bay, na África do Sul (17.º), esta é a quarta prova consecutiva do circuito mundial que Kikas disputa em 2019, após ter sido despromovido no passado ano.O norte-americano Kolohe Andino lidera o ranking, à frente do brasileiro Filipe Toledo e do havaiano John John Florence, campeão mundial em 2016 e 2017, que falha a terceira prova seguida, devido a lesão, depois de ter vencido em Bells Beach e Margaret River.