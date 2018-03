Continuar a ler

Esta vai ser a primeira competição pública no local, revelado na Internet pela primeira vez em dezembro de 2015 e que vai receber a oitava etapa do circuito mundial, entre 5 e 9 de setembro.A prova denominada 'The Founders' Cup of Surfing vai opor equipas mistas de Estados Unidos, Brasil, Austrália, Europa e Mundo, que serão capitaneadas, respetivamente por Kelly Slater, Gabriel Medina, Stephanie Gilmore, Johanne Defay e Jordy Smith.