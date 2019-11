Frederico Morais nas meias-finais do Hawaian Pro

O surfista português Frederico Morais qualificou-se este domingo para as meias-finais do Hawaian Pro, prova do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf, depois de ficar em segundo na quarta bateria dos quartos de final.

'Kikas' garantiu uma pontuação de 8,76 pontos nas suas duas melhores ondas (4,93 e 3,83), fechando o 'heat' à frente de Barron Mamiya (6,77), do Havai, e de Mitch Crews (5,30), da Austrália, e apenas atrás do norte-americano Kelly Slater (13,20), onze vezes campeão do Mundo.

O surfista do Guincho, que já tem um pé e meio no circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa) de 2020, onde já correu em 2017 e 2018, vai agora lutar por uma presença na final da competição contra Kelly Slater, Michel Bourez (França) e Matthew McGillivray (África do Sul).

O Hawaian Pro começou em 13 de novembro e o período de espera termina este domingo, sendo a primeira 'perna' dos três campeonatos que decorrem no Havai e integram o Vans Triple Crown of Surfing, dois do circuito de qualificação (Hawaian Pro e Vans World Surf of Surfing) e um do circuito mundial (Billabong Pipe Masters).