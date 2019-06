Frederico Morais no Rio de Janeiro para nova prova do circuito mundial de surf

O português Frederico Morais vai disputar a quinta etapa do circuito mundial de surf, no Rio de Janeiro, ocupando um dos lugares deixados vagos por Mikey Wright e Leonardo Fioravanti, lesionados.Suplente depois de dois anos entre a elite, Frederico Morais regressou ao circuito nessa condição na quarta prova, em Margaret River, Austrália, onde foi 33.º classificado, e repete agora a presença no Oi Rio Pro, juntamente com o brasileiro Mateus Herdy.De acordo com o alinhamento da prova carioca, que se disputa entre 20 e 28 de junho, Kikas vai disputar o quarto heat, com o brasileiro Filipe Toledo, vencedor em 2018, e o havaiano Sebastian Zietz.o surfista de Cascais ocupa o 26.º posto do circuito mundial de qualificação, cujos 10 primeiros têm acesso ao tour principal, no qual Frederico Morais foi 14.º em 2017 e 23.º em 2018.O havaiano John John Florence, campeão mundial em 2016 e 2017, lidera o campeonato depois de ter vencido as etapas australianas de Bells Beach e Margaret River. O norte-americano Kolohe Andino é o segundo e o brasileiro Ítalo Ferreira, que ganhou a prova de abertura, em Gold Coast, também na Austrália, é o terceiro.