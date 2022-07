Frederico Morais nos oitavos-de-final em Ballito

Dia longo e novamente com ondas pouco razoáveis e pequenas no Ballito Pro, que ajudou a definir os últimos surfistas em prova na etapa sul-africana, a terceira da temporada nas Challenger Series. Entre eles, apenas um português. Frederico Morais é o resistente da armada lusa, depois de ter carimbado, esta sexta-feira, a passagem aos oitavos-de-final masculinos.Pelo meio, houve três eliminações entre os portugueses. Kika Veselko já tinha caído ao início da manhã na ronda 2, na mesma fase que foi superada por Teresa Bonvalot. Depois, ao início da tarde, foi a vez de Vasco Ribeiro ser eliminado na ronda 3 masculina. Por fim, foi Teresa Bonvalot, que tinha aberto a jornada com uma qualificação, mas acabou por perder na última bateria do dia.Escapou somente Kikas, que conseguiu mais um triunfo convincente, mesmo em condições difíceis. O surfista português está a mostrar ser um dos melhores em prova, indo ao encontro de um resultado que bem estava a precisar, depois de duas eliminações de primeira nas duas provas australianas que abriram a temporada das Challenger Series.Esta sexta-feira, Frederico entrou em cena no oitavo e último heat da ronda 3 masculina, já perto do final da tarde. E voltou a cumprir, gerindo os acontecimentos de forma perfeita e à sua maneira. Com 12.40 pontos, Kikas garantiu um triunfo seguro, com o australiano Liam O’Brien a ficar na segunda posição, com 11 pontos. Pelo caminho ficou o havaiano Cody Young, com apenas 9,10 pontos.Na próxima fase, Frederico Morais vai enfrentar o jovem australiano Mikey McDonagh, um rookie deste circuito. Para já, Kikas tem garantido o 9.º posto final, mas parte para sábado com algum favoritismo do seu lado em busca da presença no dia das finais. Caso vença nos oitavos-de-final, irá enfrentar nos quartos-de-final o vencedor do duelo entre o australiano Liam O’Brien e o italiano Leo Fioravanti, ambos ex-tops mundiais.A mesma sorte não teve Vasco Ribeiro, que até teve um arranque razoável de bateria, colocando-se por momentos na frente. O campeão nacional tentou colocar em prática o seu power surf, mas o mar não permitiu muito mais que duas manobras por onda. Assim, na reta final da bateria acabou por cair para o terceiro lugar, com 9,47 pontos, contra os 12,84 do sul-africano Luke Thompson e 10 pontos do francês Tim Bisso.Do lado feminino, depois de uma ronda 2 com 50 por cento de aproveitamento para a armada lusa, Teresa Bonvalot voltou a entrar em ação ao final da tarde. Inesperadamente e devido ao facto de a prova já ter tido dois dias de pausa, a organização colocou na água os dois primeiros heats dos oitavos-de-final femininos e a surfista portuguesa acabou eliminada.Após um arranque de bateria morno, a havaiana Zoe McDougall começou a destacar-se e Teresa nunca mais conseguiu dar a volta à situação, pois o mar também não permitia muitas oportunidades para tal. Com 8,50 pontos, a recém-coroada campeã nacional acabou por cair frente aos 11,17 de McDougall, despedindo-se de Ballito num importante 9.º posto.Depois de vencer a etapa de Sydney, Teresa, que chegou a Ballito no 3.º posto do ranking, somou, agora, 3320 pontos. Do top 5 apenas Teresa e Luana Silva, que perdeu na ronda 2, já ficaram pelo caminho. Algo que abre margem para a portuguesa manter-se dentro do top 5 após esta etapa. Top 5 que após as oito etapas deste circuito garante vaga no circuito mundial feminino de 2023.