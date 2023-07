Frederico Morais nos quartos-de-final em Ballito

Frederico Morais garantiu, esta quinta-feira, a passagem aos quartos-de-final do Ballito Pro, a terceira de seis etapas do circuito Challenger Series 2023. Kikas venceu o heat 3 dos oitavos-de-final, frente ao australiano George Pittar, e já igualou o melhor resultado da temporada neste circuito e também a prestação obtida no ano passado nesta mesma prova.Frederico competiu no terceiro heat de um dia marcado por condições tubulares, que originaram, inclusivamente, uma nota 10 para o australiano Jacob Willcox. Frente a Pittar, o surfista português utilizou toda a experiência internacional, para controlar a bateria do início ao fim, somando 11,73 pontos, contra somente 5,23 do jovem australiano.Um triunfo importante para Morais, que na próxima fase vai medir forças com o brasileiro e antigo top mundial Alejo Muniz. Caso vença o duelo com Muniz, nas meias-finais Kikas vai ter pela frente o vencedor da bateria entre o australiano Jacob Willcox e o norte-americano Kade Matson.Para já, Kikas tem garantido, pelo menos, o 5.º posto final e 4745 pontos para o ranking, onde é atualmente 10.º classificado. Um cenário que vai permitir uma subida no ranking, colocando-se o surfista de Cascais ainda mais dentro do cut e em boa posição para garantir uma das 10 vagas em jogo para o circuito mundial de 2024.Depois de ter sido 5.º classificado em Ballito no ano passado – foi eliminado pelo italiano Leo Fioravanti nos quartos-de-final – e de já ter conseguido a mesma posição na etapa anterior, em Sydney, Frederico tem, agora, a possibilidade de melhorar ainda esse registo.Após Ballito, o circuito entra na segunda metade da temporada, com todas as decisões da qualificação em jogo. Da África do Sul, os surfistas seguem para Huntington Beach, na Califórnia, em Agosto. Em Outubro, a Ericeira recebe a penúltima etapa de um circuito que termina nesse mesmo mês em Saquarema, no Brasil.