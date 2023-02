Frederico Morais recebe convite para prova da elite mundial em Peniche

O surfista Frederico Morais vai competir no MEO Rip Curl Pro, a terceira etapa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), em Peniche, avançou esta sexta-feira Miguel Guerra, responsável pelos patrocínios e eventos da operadora de telecomunicações.



"O 'Kikas' vai estar no MEO Pro, em março, com o 'wildcard' [convite] da MEO", lançou Miguel Guerra durante a conferência de imprensa de apresentação do circuito nacional de surf, em Lisboa, acrescentando que vai ainda "fazer um apelo" à WSL para tentar obter outra vaga para Guilherme Ribeiro, o atual campeão português.

Frederico Morais, tricampeão nacional (2013, 2015 e 2020), que integrou na época passada a elite mundial mas não assegurou uma vaga para a atual temporada, esteve presente no evento de lançamento da Liga MEO Surf 2023, organizado pela Associação Nacional de Surfistas (ANS) e realçou que a sua prioridade passa pela requalificação para o circuito principal em 2024, mas mostrou-se entusiasmado com a oportunidade de 'matar saudades' do circuito principal da WSL já em março, na praia de Supertubos.

"A expectativa é boa. Peniche sempre foi um sítio onde me dei bem, já tive bons resultados e sinto-me em casa. Sou sempre bem recebido, o público é inacreditável e está sempre do nosso lado. E desta vez não tenho a pressão dos pontos, nem do ranking, nem a pressão de nada. Vou só surfar e, de certa forma, isso vai saber bem", sublinhou aos jornalistas o atleta, de 31 anos, à margem do evento em Lisboa.

O MEO Rip Curl Pro vai decorrer na Praia de Supertubos, em Peniche, entre 08 e 16 de março.