Frederico Morais reencontra Barron Mamiya em Sunset Beach

Frederico Morais garantiu, ao início da madrugada deste domingo, a passagem à ronda 3 da etapa de Sunset Beach, no Havai, depois de ter superado a fase de repescagem com sucesso, Na próxima fase da segunda etapa do circuito mundial 2024, Kikas vai medir forças com o atual líder do ranking mundial, o havaiano Barron Mamiya.Este será um reencontro entre ambos, depois de na semana passada Mamiya ter eliminado Frederico na mesma fase da etapa de Pipeline, também no Havai, que inaugurou a temporada. Além disso, Morais e o jovem surfista havaiano também estiveram juntos na ronda de repescagem em Sunset.Após uma derrota na ronda inaugural frente ao japonês Kanoa Igarashi e ao brasileiro Yago Dora, Frederico Morais foi relegado para a ronda 2, já sem margem para qualquer deslize. Determinado em não ser um dos quatro primeiros surfistas a sair de cena nesta etapa, Kikas soube gerir o heat, sendo apenas superado por Mamiya na segunda metade da bateria.Com 11 pontos, o havaiano evitou a eliminação em Sunset Beach, depois de ter vencido esta etapa há 2 anos, então como wildcard. Frederico ficou no 2.º posto, com 9,33 pontos, conseguindo também uma vaga na ronda 3 e atirando para fora de competição o wildcard havaiano e figura do surf de ondas grandes Kai Lenny, que fez apenas 7,77 pontos.A par de Lenny, também Keanu Asing, outro dos wildcards havaianos em prova, foi eliminado de primeira. A eles juntaram-se o marroquino Ramzi Boukhiam e ainda o australiano Callum Robson.Após o desfecho do última heat da ronda de repescagem foi possível o emparelhamento das baterias da ronda 3, com Morais a ficar no heat 13, com a companhia novamente de Barron Mamiya. Esta será uma oportunidade para o português vingar a eliminação em Pipeline.Caso Kikas avance para os oitavos-de-final, além de somar importantes pontos para dobrar o ano dentro do corte de qualificação e de colocar em risco a liderança do ranking por parte do havaiano, irá enfrentar o vencedor do duelo entre o brasileiro Italo Ferreira e o rookie norte-americano Crosby Colapinto.HEAT 1: Imaikalani deVault (HAW) 7.20 DEF. Connor O'Leary (JPN) 7.07, Kade Matson (USA) 6.10HEAT 2: Jack Robinson (AUS) 12.00 DEF. Crosby Colapinto (USA) 10.03, Deivid Silva (BRA) 8.47HEAT 3: Caio Ibelli (BRA) 14.17 DEF. Kelly Slater (USA) 12.40, Barron Mamiya (HAW) 6.14HEAT 4: John John Florence (HAW) 14.83 DEF. Jake Marshall (USA) 7.50, Keanu Asing (HAW) 5.23HEAT 5: Brodi Sale (HAW) 9.24 DEF. Griffin Colapinto (USA) 8.67, Seth Moniz (HAW) 7.37HEAT 6: Ethan Ewing (AUS) 13.40 DEF. Rio Waida (INA) 10.66, Kai Lenny (HAW) 9.13HEAT 7: Kanoa Igarashi (JPN) 11.00 DEF. Yago Dora (BRA) 8.17, Frederico Morais (POR) 7.84HEAT 8: Leonardo Fioravanti (ITA) 10.50 DEF. Cole Houshmand (USA) 8.83, Callum Robson (AUS) 5.23HEAT 9: Eli Hanneman (HAW) 13.27 DEF. Matthew McGillivray (RSA) 12.60, Gabriel Medina (BRA) 10.60HEAT 10: Italo Ferreira (BRA) 13.00 DEF. Jacob Willcox (AUS) 10.17, Ian Gentil (HAW) 10.00HEAT 11: Jordy Smith (RSA) 15.50 DEF. Miguel Pupo (BRA) 13.77, Samuel Pupo (BRA) 10.93HEAT 12: Ryan Callinan (AUS) 11.00 DEF. Liam O'Brien (AUS) 9.40, Ramzi Boukhiam (MAR) 2.43Hurley Pro Sunset Beach Men’s Elimination Round Results:HEAT 1: Barron Mamiya (HAW) 11.00 DEF. Frederico Morais (POR) 9.33, Kai Lenny (HAW) 7.77HEAT 2: Gabriel Medina (BRA) 13.83 DEF. Samuel Pupo (BRA) 10.96, Keanu Asing (HAW) 9.60HEAT 3: Ian Gentil (HAW) 13.00 DEF. Deivid Silva (BRA) 8.24, Ramzi Boukhiam (MAR) 4.53HEAT 4: Seth Moniz (HAW) 10.77 DEF. Kade Matson (USA) 10.53, Callum Robson (AUS) 10.03Hurley Pro Sunset Beach Men’s Round of 32 Matchups:HEAT 1: Griffin Colapinto (USA) vs. Kade Matson (USA)HEAT 2: Kanoa Igarashi (JPN) vs. Matthew McGillivray (RSA)HEAT 3: Leonardo Fioravanti (ITA) vs. Jacob Willcox (AUS)HEAT 4: Gabriel Medina (BRA) vs. Seth Moniz (HAW)HEAT 5: John John Florence (HAW) vs. Deivid Silva (BRA)HEAT 6: Imaikalani deVault (HAW) vs. Miguel Pupo (BRA)HEAT 7: Jordy Smith (RSA) vs. Samuel Pupo (BRA)HEAT 8: Yago Dora (BRA) vs. Rio Waida (INA)HEAT 9: Ethan Ewing (AUS) vs. Kelly Slater (USA)HEAT 10: Caio Ibelli (BRA) vs. Liam O'Brien (AUS)HEAT 11: Connor O'Leary (JPN) vs. Eli Hanneman (HAW)HEAT 12: Ryan Callinan (AUS) vs. Brodi Sale (HAW)HEAT 13: Barron Mamiya (HAW) vs. Frederico Morais (POR)HEAT 14: Italo Ferreira (BRA) vs. Crosby Colapinto (USA)HEAT 15: Ian Gentil (HAW) vs. Jake Marshall (USA)HEAT 16: Jack Robinson (AUS) vs. Cole Houshmand (USA)