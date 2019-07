Frederico Morais relegado para a repescagem em Jeffreys Bay

O português Frederico Morais foi esta terça-feira relegado para a repescagem do Corona Open J-Bay, na África do Sul, da sexta etapa do circuito mundial de surf.Depois de ter ficado no terceiro lugar do Oi Rio Pro, da quinta etapa, Kikas, 32.º do ranking mundial, estreou-se no primeiro heat da primeira ronda da competição sul-africana, na qual somou nove pontos (4 e 9), contra 12,03 do brasileiro Gabriel Medina e 10,57 do francês Joan Duro.Esta é a terceira presença do surfista natural de Cascais no circuito de 2019, no qual é um dos suplentes, depois do terceiro lugar no Rio de Janeiro e do 33.º em Margaret River, na Austrália.Em 2017, Frederico Morais chegou à final em Jeffreys Bay, tendo sido batido pelo brasileiro Filipe Toledo.