Frederico Morais relegado para a repescagem no Havai

O surfista português Frederico Morais foi esta quinta-feira relegado para a repescagem do Billabong Pipe Masters, a prova rainha do circuito mundial de surf que se disputa no Havai, ficando em terceiro lugar na primeira bateria da primeira ronda.O sul-africano Jordy Smith venceu a bateria com uma pontuação total de 12 pontos (7,00 e 5,00 nas duas melhores ondas) e apurou-se diretamente para a terceira ronda deste campeonato, enquanto o onze vezes campeão do mundo, o norte-americano Kelly Slater (11,43 pontos), e 'Kikas' (4,47 pontos) vão ter que disputar a segunda ronda.No final de novembro, o surfista do Guincho lesionou-se durante um treino já em terras havaianas, tendo prescindido da participação na prova de Sunset Beach, do circuito de qualificação, de forma a conseguir estar nesta que é a última etapa do circuito mundial, em Pipeline.A Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa) já anunciou que hoje apenas se disputam as 12 baterias da ronda 1, pelo que Frederico Morais não volta a entrar na água hoje.O período de espera do Billabong Pipe Masters começou a 08 de dezembro e termina a 20 de dezembro, e a classificação de Frederico Morais (que partiu para o Havai no 21.º lugar do 'ranking' do circuito mundial) neste campeonato vai ditar a sua permanência ou exclusão da elite mundial em 2019.