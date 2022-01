Frederico Morais relegado para a ronda de repescagens do Billabong Pro Pipeline

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Frederico Morais foi relegado para a ronda de repescagens do Billabong Pro Pipeline em Oahu, no Havai, prova do circuito mundial de surf (WSL), ao ser terceiro na oitava série da ronda de abertura.

Frederico Morais, que terminou a série com um total de 5,33 (1,50+3,83), ficou a 0,87 pontos do brasileiro Miguel Pupo, segundo, numa série ganha pelo australiano Jackson Baker, com 6,43.

Na ronda de repescagens, Frederico Morais vai disputar a terceira série, na qual vai defrontar o australiano Jordan Lawler.