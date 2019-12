Frederico Morais relegado para repescagem na prova da elite do surf no Havai

O surfista português Frederico 'Kikas' Morais ficou em terceiro lugar na ronda inaugural do Billabong Pipe Masters, no Havai, atrás do brasileiro Peterson Crisanto e do sul-africano Jordy Smith, pelo que vai disputar a ronda de eliminação.

Na quarta bateria do dia inaugural da prova que encerra o circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL, na sigla inglesa), Kikas obteve apenas 2,60 pontos nas suas duas melhores rondas, enquanto Peterson Crisanto venceu o 'heat', com 7,36 pontos, e Jordy Smith ficou no segundo posto com 7,33 pontos, assegurando também a passagem à próxima fase do campeonato havaiano.

O período de espera do Billabong Pipe Master, no qual o surfista de Cascais - que já se qualificou para o circuito mundial de 2020 - participa enquanto suplente, estende-se até 20 de dezembro.