Frederico Morais sagra-se campeão do circuito WQS

Frederico Morais fez esta terça-feira (mais) história para o surf nacional. Mesmo sem ter entrado na água durante o dia final do QS10000 de Sunset Beach, Kikas garantiu o triunfo no circuito WQS 2019, sendo já garantido que terminará o ano na liderança do ranking do circuito mundial de qualificação.Esta é a primeira vez que um português consegue tal feito. Frederico garantiu esta conquista após as eliminações de Jadson Andre e Connor O’Leary na ronda 4 em Sunset Beach e da derrota do sul-africano Matthew McGillivray nos quartos-de-final. Com 26400 pontos acumulados ao longo do ano, Frederico sucede, assim, ao japonês Kanoa Igarashi no topo do WQS.Para este sucesso contribui muito o triunfo alcançado na semana passada no QS10000 de Haleiwa, no Havai, que também ajudou a garantir o regresso do surfista de Cascais à elite mundial. Mas Kikas também venceu o QS6000 dos Açores e o QS3000 de Santa Cruz, numa temporada recheada de êxitos. Os outros dois resultados que ajudam a esta soma foram os 9.ºs lugares alcançados no QS10000 de Pantín e Ericeira.A juntar a isto, Frederico garantiu ainda uma histórica vaga para Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio’2020, com a probabilidade altíssima dessa vaga lhe vir a pertencer. Um ano em cheio para o surf nacional, que pode terminar ainda com o triunfo na Triple Crown havaiana, dependendo do desempenho que obtiver no Pipe Masters, a etapa final do WCT 2019, onde já está garantido.Nestas contas, Kikas acabou por sair prejudicado com a eliminação precoce em Sunset, mas apenas Ethan Ewing o superou nas contas, após ter sido 3.º nesta etapa – tem 13 mil pontos, contra 11100 do português. As eliminações de Kelly Slater, Michel Bourez e Wade Carmichael antes das rondas finais também muito ajudaram as esperanças do surfista português. Resta agora esperar por Pipe, onde Ewing não tem presença garantida, mas até poderá ser um forte candidato a um wildcard.