Frederico Morais segue direto para os Açores

Frederico Morais está de regresso a Lisboa depois de ter garantido a vaga olímpica para Portugal nos Mundiais ISA que decorreram no Japão. Mas o surfista português não tem muito tempo para matar saudades de casa, uma vez que vai seguir logo viagem para os Açores, onde na terça-feira arranca o QS6000 Azores Airlines Pro.Kikas abdicou da presença no Freshwater Pro, a oitava etapa do World Tour, que se realiza no Surf Ranch, a piscina de ondas desenvolvida por Kelly Slater, e para a qual tinha vaga, para poder competir nos Açores, onde estão importantes pontos em jogo para o ranking do WQS e consequentemente para a luta pela qualificação para o WCT 2020. Uma decisão inteligente de Frederico, tendo em conta os objetivos pessoais para a presente temporada e também a característica das ondas em causa.Entretanto, já são conhecidos os heats para a ronda inaugural do QS6000 açoriano, onde a armada lusa vai estar representada por 12 surfistas. Após algumas desistências, Afonso Antunes, Halley Batista e Sidney Guimarães conseguiram a entrada no quadro principal, juntando-se a Vasco Ribeiro, Miguel Blanco, Pedro Henrique, Eduardo Fernandes, Pedro Coelho, Kuís Perloiro, Peter Healion, Jácome Correia e Kikas.Com Frederico Morais e os wildcards açorianos Jácome Correia e Peter Healion a terem entrada direta para a 2.ª ronda, os outros 9 surfistas vão entrar em ação já a partir de amanhã na ronda inaugural. O primeiro a entrar na água vai ser Sidney Guimarães, logo no heat inaugural do campeonato. O surfista luso-brasileiro, que recentemente passou a representar Portugal vai medir forças com os australianos Caleb Tancred e Jackson Baker e com o brasiliero Rafael Teixeira.No heat 5 será Halley Batista a estrear-se, tendo pela frente o brasileiro Samuel Pupo, o havaiano Kiron Jabour e o japonês Hiroto Arai. Segue-se Pedro Henrique no heat 7, que defronta o brasileiro Marco Fernandez, o espanhol Ruben Vitoria e o australiano Sandon Whittaker. No heat 12 será Afonso Antunes a entrar em ação, juntamente com o norte-americano Michael Dunphy, o brasileiro Victor Mendes e o australiano Mitch Coleborn.Eduardo Fernandes entra em cena no heat 16 e tem pela frente o australiano Jacob Willcox e os brasileiros Renan Peres Pulga e Pillippe Chagas. No heat 18 Pedro Coelho defronta o peruano Joaquin del Castillo, o havaiano Keanu Asing e ainda o brasileiro Yuri Gonçalves. Luís Perloiro estreia-se no heat 20, onde terá a concorrência do norte-americano Luke Gordon, do barbadense Josh Burke e ainda do brasileiro Lucas Vicente.Por fim, no 24.º e último heat desta ronda inaugural, a armada lusa vai estar representada por dois dos surfistas mais bem cotados no ranking. Vasco Ribeiro, que é atualmente o único surfista que acompanha Kikas no top 100 mundial, e o campeão nacional Miguel Blanco vão enfrentar-se num heat em que também estão o costarriquenho Noe Mar McGonagle e ainda o havaiano Zac Hedemann.Já na 2.ª ronda, o jovem wildcard Peter Healion estará em prova logo no heat 1, onde terá a concorrência do brasileiro Alex Ribeiro, atual número 2 do ranking WQS, e de outros dois surfistas que virão da ronda inaugural. No heat 6 está Frederico Morais e o brasileiro Wiggolly Dantas, faltando ainda juntar-se mais dois surfistas da ronda prévia. Tal como acontece no heat 7, onde o açoriano Jácome Correia já sabe que terá a companhia do francês Tim Bisso.Entretanto, a ação nos Açores já havia começado com o Pro Junior, que serviu de desfecho para o circuito europeu da categoria. Os vencedores da etapa foram o costarriquenho Malakai Martínez e a canária Lucia Machado, com os títulos do circuito a ficarem nas mãos da portuguesa Mafalda Lopes e do francês Kauli Vaast, que ainda bem recentemente enfrentou a elite mundial na etapa de Teahupoo.