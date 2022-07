Frederico Morais segue em frente no Ballito Pro

O português Frederico Morais avançou para a segunda ronda do Ballito Pro, etapa sul-africana das 'Challenger Series' da Liga Mundial de Surf, assegurando a passagem à 'ronda dos 48'.

Apesar de ter cometido uma interferência, que lhe tirou o primeiro lugar da 21.ª bateria da 'ronda dos 96', Kikas passou em segundo, com 10,86 pontos (7,37 e 3,49), atrás do australiano Dylan Moffat (11,40), e à frente do brasileiro Rafael Teixeira (10,86) e do australiano Chris Zaffis (10,73).

Num heat muito disputado, o atleta luso beneficiou de ter tido a onda mais bem pontuada para seguir para a ronda dos 48, onde vai disputar a 12.ª bateria com o italiano Leonardo Fioravanti, o sul-africano Adin Masencamp e o brasileiro Matheus Navarro.

Na véspera, o outro português em prova, Vasco Ribeiro, também tinha garantido um lugar na segunda fase do Ballito Pro, defrontando o brasileiro João Chianca, o indonésio Rio Waida e Josh Burke, dos Barbados, na quinta bateria.

O período de espera do Ballito Pro começou em 03 de julho e estende-se até 10 de julho.