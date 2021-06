Frederico Morais sobe ao 11.º posto do ranking mundial

Após a participação no Surf Ranch Pro, a sexta etapa do circuito mundial de 2021, Frederico Morais garantiu a subida ao 11.º posto do ranking mundial. O 13.º registo na fase de qualificação não permitiu a passagem do português às meias-finais da prova disputada na piscina de ondas californiana, mas garantiu que terminasse a etapa no grupo dos 9.ºs classificados.





Dessa forma, Kikas conseguiu superar o companheiro de treinos e amigo Ryan Callinan, uma vez que o surfista australiano terminou o evento no grupo dos 17.º posicionados. Uma performance que praticamente garante a Frederico a continuidade no circuito mundial para 2022, numa altura em que faltam apenas disputar-se duas etapas (México e Taiti).Atualmente com 18750 pontos, Frederico Morais está a pouco mais de mil pontos de entrar no top 10, que é fechado pelo havaiano John John Florence, que se encontra a recuperar de lesão. Já para o cut de qualificação, que fecha no top 22, Kikas tem quase 7 mil pontos de avanço, numa altura em que faltam disputar-se 20 mil pontos.Curiosamente, o cut é fechado por Kelly Slater, ele que falhou as quatro provas australianas, alegando lesão. Ou seja, o 11 vezes campeão mundial apenas realizou duas etapas este ano, onde foi terceiro em Pipeline e quinto no Surf Ranch, onde competiu em "casa", e mesmo assim consegue estar dentro das contas da requalificação – este ano não deverá contar com o wildcard de lesão como garantido.Mas há mais em relação a Frederico, pois o surfista de Cascais ainda pode sonhar matematicamente com o apuramento para a novíssima grande final de Trestles, onde apenas o top 5 vai disputar o título mundial. Frederico está a cerca de 5500 pontos de Griffin Colapinto, que fecha o top 5, e um bom resultado no México, onde a onda o favorece, poderá colocá-lo no sprint final por um lugar nessa finalíssima.