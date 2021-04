Frederico Morais supera Ace Buchan e marca encontro com Gabriel Medina

Frederico Morais garantiu, esta quarta-feira, a passagem aos oitavos-de-final da Rip Curl Newcastle Cup, segunda etapa do WCT 2021. O surfista português superou o veterano Ace Buchan no heat 2 da ronda 3 e agora vai marcar encontro com Gabriel Medina na próxima fase.

Depois de um triunfo expressivo na ronda inaugural da prova australiana, Kikas voltou a mostra-se em boa forma e conectado com o mar e com a prancha, controlando as operações desde o início ao fim da bateria, perante um adversário bem mais experiente e que, aos 38 anos, já soma 15 temporadas consecutivas entre a elite mundial.

Frederico conseguiu um total de 12,10 pontos, com uma onda de 6,17 pontos e outra de 5,93, deixando o surfista australiano com apenas 11,20 pontos. Um triunfo que faz com que Kikas melhore já a prestação na primeira etapa da temporada, em Pipeline, no Havai, onde foi eliminado na ronda 3, tendo terminado no 17.º posto.

A prestação do surfista de Cascais foi conseguida na primeira metade do heat, limitando-se a gerir na parte final, perante a tentativa de Ace Buchan em mudar o rumo dos acontecimentos. Com um mar novamente difícil em Merewether Beach, o australiano acabou por nem sequer ameaçar a liderança do português. Algo que ajudou a desempatar o confronto direto entre ambos, com Frederico a somar agora três vitórias contra duas derrotas.

Os oitavos-de-final em Newcastle já não se irão disputar esta madrugada, ficando assim adiado para o próximo dia de ação o muito aguardado duelo entre Frederico Morais e Gabriel Medina, que no primeiro heat do dia havia batido o australiano Connor O’Leary. Isto numa altura em que no confronto direto cada um contabiliza três vitórias no total dos seis duelos entre ambos na elite mundial.