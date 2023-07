Frederico Morais supera mais uma ronda em Ballito

Frederico Morais qualificou-se, esta quarta-feira, para os oitavos-de-final do Ballito Pro, na África do Sul, naquela que é a terceira etapa do circuito Challenger Series 2023. Kikas, que entrou diretamente para a ronda 2, superou mais uma fase nas ondas sul-africanas, tendo esta manhã passado com sucesso a ronda 3.A competir no heat 4 da ronda 3, o surfista de Cascais somou 9,94 pontos, sendo apenas superado pelo brasileiro Alejo Muniz, que contabilizou 11,50 pontos. O 2.º posto da bateria chegou para Kikas seguir em frente, com o australiano Mikey McDonagh (9,43) e o francês Jorgann Couzinet (3,50), que cometeu uma interferência, a ficarem eliminados.Depois do desaire das representantes nacionais na prova feminina, com quatro surfistas eliminadas de primeira, tem sido Frederico Morais a levar mais longe a bandeira nacional nesta etapa, estando já entre os 16 finalistas. Uma prestação que lhe abre boas perspetivas de se manter no top 10 do ranking e dentro do cut de qualificação para o circuito mundial de 2024.Na próxima fase Frederico vai ter pela frente o jovem australiano George Pittar, no heat 3 dos oitavos-de-final. Em caso de sucesso, o surfista português avança para os quartos-de-final, onde irá encontrar o vencedor de um embate entre dois ex-tops mundiais, o brasileiro Alejo Muniz e o norte-americano Jake Marshall.