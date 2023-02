Frederico Morais supera mais uma ronda em Taghazout

Frederico Morais garantiu, esta sexta-feira, a passagem à ronda 5 do Pro Taghazout, após uma jornada muito curta no QS3000 marroquino, que se disputou nas ondas de Anchor Point. As condições do mar permitiram apenas a realização dos três primeiros heats da ronda 4 masculina, sendo Kikas o único português em ação no dia de hoje.Frederico esteve no heat 2, onde além de um triunfo convincente rumo à próxima fase, ainda conseguiu assegurar o melhor score entre os 12 surfistas que entraram na água. O surfista português somou 12 pontos, deixando no 2.º posto o sul-africano Connor Slijpen (8,50). Já o espanhol Yago Dominguez (7,30) e o francês Sam Piter (7,27) foram eliminados.Na próxima fase, em que 16 surfistas vão lutar por uma das vagas nos quartos-de-final man-on-man, Frederico Morais já sabe que vai ficar no heat 1, onde terá a companhia do sul-africano Adin Masencamp, do francês Jorgann Couzinet e ainda do surfista que ficar no 2.º posto do heat 4 da ronda 4.Quem não chegou a competir nesta fase da prova foi Joaquim Chaves, que está no heat 5. Também a prova feminina, que se encontra para à entrada da ronda 4, não foi para a água esta sexta-feira. O recomeço da prova fica, agora, adiado para sábado, com chamada marcada para as 7 horas locais.Com o período de espera a prolongar-se até domingo, a organização tem dois dias para coroar os campeões deste que é o primeiro evento do QS europeu em 2023. Este sábado a jornada deverá permitir encontrar os surfistas apurados para o dia final em Taghazout, numa altura em que ainda estão seis portugueses em prova.