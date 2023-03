Frederico Morais tem novos adversários na ronda inaugural em Peniche

Inicialmente colocado no heat 6 da ronda inaugural da prova masculina do MEO Rip Curl Pro Portugal, onde teria de enfrentar o campeão mundial em título Filipe Toledo, Frederico Morais viu o quadro de heats ser reformulado, em virtude de uma troca de wildcards originada pela lesão do francês Gatien Delahaye.

Com a desistência de Delahaye, um dos dois franceses agraciados por convites para a etapa portuguesa do circuito mundial de surf, a WSL decidiu chamar… outro francês. O jovem Tiago Carrique, atual líder do ranking europeu, vai ter, assim, a estreia na elite mundial, entrando diretamente para o heat 6, onde estava Kikas.

A mudança acontece em virtude do seeding de ambos os surfistas, com Frederico a avançar para o heat 5, onde terá de medir forças com o australiano Jack Robinson, atual líder do ranking mundial e que vestirá a licra amarela em Peniche. Além de Robinson, que é um especialista em tubos, o surfista português dividirá ainda o lineup com o havaiano Barron Mamyia.

Esta foi a única mudança do quadro de heats da ronda inaugural masculina, que irá ter Kelly Slater em ação logo na bateria inaugural, frente ao australiano Ethan Ewing e ao costarriquenho Carlos Muñoz. A ronda fecha com outro embate prometedor, onde Gabriel Medina enfrenta o sul-africano Jordy Smith e o rookie indonésio Rio Waida.

Do lado feminino, já era conhecido que Teresa Bonvalot ia estar no heat inaugural, tendo pela frente a australiana e antiga bicampeã mundial Tyler Wright e ainda a havaiana Bettylou Sakura Johnson. Já Yolanda Hopkins enfrenta a líder mundial e campeã olímpica Carissa Moore, além da australiana Isabella Nichols.

Heats da ronda inaugural masculina

H1: Ethan Ewing (AUS) x Kelly Slater (EUA) x Carlos Muñoz (CRC)

H2: Griffin Colapinto (EUA) x Samuel Pupo (BRA) x Maxime Huscenot (FRA)

H3: Italo Ferreira (BRA) x Connor O’Leary (AUS) x Ezekiel Lau (HAV)

H4: Caio Ibelli (BRA) x Liam O’Brien (AUS) x Joan Duru (FRA)

H5: Jack Robinson (AUS) x Barron Mamyia (HAV) x Frederico Morais (PRT)

H6: Filipe Toledo (BRA) x Ryan Callinan (AUS) x Tiago Carrique (FRA)

H7: Miguel Pupo (BRA) x Seth Moniz (HAV) x Michael Rodrigues (BRA)

H8: Kanoa Igarashi (JAP) x Yago Dora (BRA) x Jackson Baker (AUS)

H9: John John Florence (HAV) x Matthew McGillivray (AFS) x Kolohe Andino (EUA)

H10: João Chianca (BRA) x Nat Young (EUA) x Ian Gentil (HAV)

H11: Leonardo Fioravanti (ITA) x Callum Robson (AUS) x Jake Marshall (EUA)

H12: Gabriel Medina (BRA) x Jordy Smith (AFS) x Rio Waida (IDN)

Heats da ronda inaugural feminina

H1: Tyler Wright (AUS) x Bettylou Sakura Johnson (HAV) x Teresa Bonvalot (PRT)

H2: Stephanie Gilmore (AUS) x Caitlin Simmers (EUA) x Sophie McCulloch (AUS)

H3: Carissa Moore (HAV) x Isabella Nichols (AUS) x Yolanda Hopkins (PRT)

H4: Molly Picklum (AUS) x Caroline Marks (EUA) x Sally Fitzgibbons (AUS)

H5: Brisa Hennessy (CRC) x Lakey Peterson (EUA) x Courtney Conlogue (EUA)

H6: Tatiana Weston-Webb (BRA) x Gabriela Bryan (HAV) x Macy Callaghan (AUS)