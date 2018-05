Continuar a ler

Com o 13.º lugar no Rio de Janeiro, Kikas continua a repetir os resultados alcançados na estreia no circuito mundial, depois do 13.º lugar na Gold Coast, do quinto em Bells Beach e do 25.º em Margaret River, antes da interrupção do campeonato, que vai ser concluído em Uluwatu, em Bali, na Indonésia, em junho.



O português Frederico Morais foi esta terça-feira eliminado na terceira ronda do Oi Rio Pro, quarta etapa do circuito mundial de surf, pelo brasileiro Michael Rodrigues e terminou o campeonato brasileiro entre os 13.ºs classificados.No segundo 'heat' da terceira ronda, Frederico Morais, 14.º do ranking mundial, somou 11,07 pontos (8,17 e 2,9), contra 13,7 (7,27 e 6,43) do brasileiro, que ocupava o mesmo posto do luso na hierarquia.

Autor: Lusa