Frederico Morais 'vai ser' Jéssica Silva em Supertubos

Os melhores surfistas do Mundo já se encontram a surfar as ondas de Supertubos, em Portugal. O MEO Rip Curl Pro Portugal arrancou esta quinta-feira e uma das novidades da etapa portuguesa é a homenagem que todos os tops mundiais e a World Surf League estão a fazer no Dia Internacional da Mulher. Todos escolheram uma mulher que os tenha inspirado e é o sobrenome dessa escolha que vão levar na licra de competição.Com a grande maioria a escolher desportistas, destaque para o facto de Frederico Morais ter sido o único a escolher uma atleta portuguesa, neste caso a futebolista Jéssica Silva, de quem é amigo pessoal. Por sua vez, os wildcards Vasco Ribeiro e Afonso Antunes escolheram Serena Williams e Stephanie Gilmore, respetivamente.Afonso não foi o único surfista a escolher nomes de atuais top mundiais. Gilmore foi a escolha também do australiano Ryan Callinan, enquanto Kolohe Andino escolheu a campeã mundial e olímpica Carissa Moore e Jackson Baker optou por Tyler Wright. No surf destaque ainda para o facto da havaiana Bethany Hamilton ter sido um dos nomes mais escolhidos.Já o 11 vezes campeão mundial Kelly Slater escolheu o nome de uma colega de geração, a norte-americana Lisa Anderson, um dos nomes que mais revolucionou o surf feminino nos anos 90. Já John John Florence e Ethan Ewing optaram por escolher as próprias mães, que no caso do havaiano é uma surfista e skater regular.Entre os nomes mais sonantes destaque para a tenista Ash Barty, que foi escolha de vários compatriotas australianos. Naomi Osaka, outra tenista, também foi escolhida por mais que um surfista. Um dos nomes mais escolhidos, sobretudo pelos homens, foi o da lutadora de UFC Rose Namajunas. Mais ainda que Ronda Rousey.Destaque ainda para a escolha curiosa do brasileiro Jadson Andre, que optou por Jessi Miley-Dyer, antiga top do circuito mundial feminino de surf e... atual diretora de provas do próprio circuito mundial. Por fim, a havaiana Luana Silva escolheu o nome mais jovem desta lista, o da estrela do skate mundial e também surfista Sky Brown, de apenas 13 anos.Carissa Moore (HAW): Rell SunnTatiana Weston-Webb (BRA): Michelle KwanSally Fitzgibbons (AUS): Emma McKeonJohanne Defay (FRA): Florence ArthaudStephanie Gilmore (AUS): Phyllis O'DonnellLakey Peterson (USA): Billie Jean KingTyler Wright (AUS): Sue BirdIsabella Nichols (AUS): Ash BartyCourtney Conlogue (USA): Lisa AndersenGabriela Bryan (HAW): Shelby LongleyBrisa Hennessy (CRI): Andrea VargasBettylou Sakura Johnson (HAW): Ronda RouseyIndia Robinson (AUS): Ronda RouseyLuana Silva (HAW): Sky BrownMolly Picklum (AUS): Ash BartyMalia Manuel (HAW): Bethany HamiltonBronte Macaulay (AUS): Ash BartyTia Blanco (HAW): Lindsey JacobellisFilipe Toledo (BRA): Maria Esther BuenoItalo Ferreira (BRA): Ana Marcela CunhaConner Coffin (USA): Bethany HamiltonMorgan Cibilic (AUS): Cathy FreemanGriffin Colapinto (USA): Bethany HamiltonJordy Smith (ZAF): Caster SemenyaKanoa Igarashi (JPN): Naomi OsakaFrederico Morais (PRT): Jéssica SilvaJohn John Florence (HAW): Alex FlorenceJack Robinson (AUS): Rose NamajunasKolohe Andino (USA): Carissa MooreLeonardo Fioravanti (ITA): Federica PellegriniDeivid Silva (BRA): Malu MendesRyan Callinan (AUS): Stephanie GilmoreEthan Ewing (AUS): Helen EwingKelly Slater (USA): Lisa AndersenJadson Andre (BRA): Jessi Miley-DyerMiguel Pupo (BRA): Maria Esther BuenoSeth Moniz (HAW): Rell SunnEzekial Lau (HAW): Natasha KaiConnor O'Leary (AUS): Akemi KarasawaJake Marshall (USA): Serena WilliamsCallum Robson (AUS): Chloe KimSamuel Pupo (BRA): Naomi OsakaNat Young (USA): Rose NamajunasImaikalani deVault (HAW): Chloe KimLucca Mesinas (PER): Sofía MulánovichJoao Chianca (BRA): Silvana LimaJackson Baker (AUS): Tyler WrightOwen Wright (AUS): Bethany HamiltonMatthew McGillivray (ZAF): Bianca BuitendagVasco Ribeiro (PRT): Serena WilliamsBarron Mamiya (HAW): Rose NamajunasCaio Ibelli (BRA): Chelsea HedgesAlfonso Antunes (PRT): Stephanie GilmoreJustin Becret (FRA): Camille Muffat