Frederico Morais vai ser Ocean Leader do Oceanário de Lisboa  

É no mar, como surfista, que Frederico Morais consegue os seus maiores feitos e é pelos oceanos que vai passar a ter um papel mais fundamental. Kikas é o mais recente Ocean Leader do Oceanário de Lisboa, juntando-se à bodyboarder Joana Schenker e ao kitesufista Francisco Lufinha neste importante papel.





"É com muito orgulho que anuncio que sou o mais recente Ocean Leader do Oceanário de Lisboa e da Oceano Azul Foundation", começou por dizer Frederico nas redes sociais, onde alguns dos seus parceiros do WCT, como os brasileiros Gabriel Medina e Filipe Toledo, deram aval positivo a esta notícia."O mar é a minha vida e também o meu escritório, tenho a sorte de fazer aquilo que me apaixona e como tal é meu dever envolver-vos nesta missão que é de todos: PRESERVAR O OCEANO", explicou, sobre a nova missão, que consiste em sensibilizar as pessoas para a proteção dos oceanos.