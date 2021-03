Frederico Morais vai ter Gabriel Medina pela frente no retomar do WCT

Frederico Morais já conhece os novos adversários que terá pela frente na Rip Curl Newcastle Cup, a segunda etapa do WCT 2021 e aquela que marca o arranque da perna australiana do circuito mundial. Kikas vai medir forças com o brasileiro Gabriel Medina e também com o wildcard norte-americano Corsby Colapinto.

Depois de ter sido inicialmente colocado no heat 6, na companhia do campeão mundial em título Italo Ferreira e do wildcard australiano Jackson Baker, desde a ausência anunciada de Kelly Slater, a contas com lesão, que Frederico sabia que iria mudar de adversários na ronda inaugural da etapa de Newcastle.

Ora, com a subida do 23.º para o 22.º posto do seeding, o surfista português passou para o heat 5, onde está o bicampeão mundial e amigo Gabriel Medina, mas também o irmão mais novo de Griffin Colapinto, que recebeu o último wildcard disponível para esta etapa que marca o retomar da ação no WCT.

Caso não existam mais baixas de última hora até dia 1 de Abril, dia do arranque da janela de espera deste evento, Morais e Medina vão defrontar-se pela sétima vez na carreira em etapas do WCT, sendo que o saldo neste momento está equilibrado, fruto de três triunfos para o português e três para o brasileiro.

Curiosamente, Kikas venceu nas primeiras três ocasiões que venceu Medina, estando, agora, numa série de três derrotas seguidas para o brasileiro. Depois do triunfo na ronda inaugural do MEO Rip Curl Pro Portugal 2016, como wildcard, Frederico venceu Medina nas meias-finais do mítico J-Bay Open de 2017, em que só foi travado na final, e ainda na ronda 3 do Rip Curl Pro Bells Beach desse mesmo ano.

Desde então, o bicampeão mundial levou a melhor frente ao português na ronda 4 do MEO Rip Curl Pro Portugal 2018, nos quartos-de-final do Rip Curl Pro Bells Beach desse mesmo ano e ainda na ronda inaugural do J-Bay Open de 2019, sendo que apenas em Bells se tratou de um heat man-on-man.





Heats da primeira ronda do Newcastle Pro:

H1: Kolohe Andino (EUA), Adrian Buchan (AUS), Connor O’Leary (AUS)

H2: Filipe Toledo (BRA), Conner Coffin (AUS), Deivid Silva (BRA)

H3: John John Florence (HAV), Jadson Andre (BRA), Morgan Cibilic

H4: Jordy Smith (AFS), Yago Dora (Bra), Mikei Wright (AUS)

H5: Gabriel Medina (BRA), Frederico Morais (PRT), Corsby Colapinto (EUA)

H6: Italo Ferreira (BRA), Matthew McGillivray (AFS), Jackson Baker (AUS)

H7: Kanoa Igarashi (JAP), Peterson Crisanto (BRA), Alex Ribeiro (BRA)

H8: Jeremy Flores (FRA), Wade Carmichael (AUS), Ethan Ewing (AUS)

H9: Owen Wright (AUS), Griffin Colapinto (EUA), Leo Fioravanti (ITA)

H10: Julian Wilson (AUS), Michel Bourez (FRA), Miguel Pupo (BRA)

H11: Ryan Callinan (AUS), Seth Moniz (HAV), Adriano de Souza (BRA)

H12: Jack Freestone (AUS), Caio Ibelli (BRA), Jack Robinson (AUS)