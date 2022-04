Frederico Morais vence na ronda inaugural em Bells Beach

Começou da melhor forma a participação de Frederico Morais no Rip Curl Pro Bells Beach, quarta etapa do CT 2022 e a penúltima antes do cut de surfistas a meio da temporada. Kikas estreou-se com um triunfo, numa bateria onde teve pela frente os sul-africanos Jordy Smith e Matthew McGillivray, carimbando não só a passagem direta à ronda 3, mas também uma melhoria do seeding para essa fase.Num heat de pontuações baixas, o surfista português fez prevalecer a superioridade tática para superar um dos principais nomes do circuito. Com 10,33 pontos, graças a duas ondas na casa dos 5 pontos, Kikas superou os 9,67 de Jordy, seguindo ambos em frente, enquanto McGillivray foi atirado para a repescagem.Um triunfo que vem na melhor altura para Frederico Morais, que chegou a Bells no 23.º posto do ranking e um lugar abaixo do cut. Desta forma, Kikas melhora o seeding para a ronda 3, onde deverá ser top seed. Na próxima ronda é vital dar sequência positiva a esta estreia, de forma a continuar bem na luta pela permanência no circuito para a segunda metade da temporada.Com ondas longe da perfeição a que Bells nos habituou, a organização decidiu colocar a prova masculina na água já a meio do dia na Austrália, após uma segunda chamada. Os surfistas tiveram que adaptar-se às condições e Frederico fê-lo na perfeição. Quem também iniciou a prestação em Bells Beach com um triunfo foi o licra amarela Kanoa Igarashi, que deu show e obteve a melhor performance do dia, com 16,24 pontos.Realizaram-se apenas 8 dos 12 heats da ronda inaugural, sem surpresas de maior, mas com dois top seeds a serem atirados para a repescagem. Griffin Colapinto foi um deles, depois de ter sido surpreendido por Leo Fioravanti e pelo convidado Mikey Wright. O outro foi o havaiano Seth Moniz, batido pelos australianos Callum Robson e Ryan Callinan logo na bateria inaugural do campeonato.Ainda assim, entre os favoritos, houve vários surfistas que não conseguiram vencer as respetivas baterias, com destaque para o brasileiro Filipe Toledo. No heat em que vimos Mick Fanning regressar à competição como wildcard, o triunfo acabou por ser do rookie brasileiro Samuel Pupo, que entrou a todo o gás em Bells, deixando Toledo na segunda posição e atirando Fanning para a repescagem.Quem também não venceu foi Kelly Slater, embora tenha deixado boas indicações, depois de quase ter falhado a etapa devido à Covid-19. Slater foi superado na bateria por Owen Wright, mas mostrou bom surf. Tal como John John Florence, que, ainda assim, viu o triunfo no oitavo e último heat do dia sorrir ao australiano Jackson Baker. O outro vencedor do dia foi o campeão olímpico Italo Ferreira.