Frederico Morais vice-campeão do Ballito Pro

Frederico Morais conquistou, este sábado, a 2.ª posição do Ballito Pro, terceira etapa do circuito Challenger Series, que decorreu na África do Sul. O surfista português só foi travado na final frente ao norte-americano Cole Houshmand. Uma prestação que rendeu a Kikas a subida ao 3.º posto do ranking de um circuito que apura 10 vagas para o circuito mundial de 2024.Depois de ter começado o dia final a bater o norte-americano Kade Matson nas meias-finais, Frederico até esteve na frente do marcador durante grande parte da final, graças a uma onda de 7,33 pontos. Apesar de ter tido a melhor onda do heat decisivo, Kikas ficou a lamentar a falta de uma segunda onda média, com Houshmand a roubar o triunfo já nos minutos finais do heat, com 11 pontos, contra 10,66 do surfista de Cascais, de 31 anos.Um desfecho que valeu 7800 pontos a Frederico Morais e a subida ao 3.º posto do ranking, deixando o surfista português mais perto do regresso à elite do surf mundial, de onde saiu no corte do meio da temporada de 2022. Isto numa altura em que faltam disputar-se somente três etapas deste circuito (Califórnia, Ericeira e Saquarema, no Brasil).Quem já está praticamente certo no circuito mundial do próximo ano é Cole Houshmand, que venceu a segunda etapa consecutiva, depois de já o ter feito em Sydney, na Austrália. Um feito que colocou o jovem norte-americano no topo do ranking, com 20,700 pontos, à frente dos 17290 do australiano Jacob Willcox, e dos 14245 de Kikas. O top 10 fecha, por esta altura, nos 8685 pontos.No lado feminino as surfistas portuguesas estão em queda, depois de uma etapa em que foram todas eliminadas de primeira. Teresa Bonvalot continua a ser a melhor portuguesa, estando no 11.º posto, mas já fora do cut, situado no top 5, que já está a mais de 3 mil pontos de distância. Segue-se Kika Veselko no 16.º posto, Yolanda Hopkins no 22.º lugar e Carolina Mendes no 23.º.A próxima etapa do circuito Challenger Series tem início marcado para 29 de Julho, em Huntington Beach, na Califórnia. O US Open of Surfing será a quarta e antepenúltima etapa do ano e um novo resultado forte de Frederico Morais, que este ano já tinha sido 5.º em Sydney, poderá qualificar o surfista português para o World Tour 2024.