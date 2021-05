Frederico Morais vitorioso na estreia em Rottnest Island

Muda o local, mantém-se o momento de forma. Frederico Morais segue imparável no CT 2021, depois de, esta madrugada de domingo, ter iniciado a participação na quinta etapa da temporada, o Rip Curl Rottnest Search, com um triunfo na ronda inaugural. É a terceira vitória da temporada nesta primeira ronda, também designada de seeding round, com Kikas a avançar diretamente para a ronda 3 em Rottnest Island e a melhorar o seu seeding.





Frederico esteve em ação no heat 9, após um começo de competição algo atribulado, onde nem todos os surfistas se adaptaram às rápidas ondas de Strickland Bay, na pequena e remota ilha de Rottnest, no Oeste australiano. Ainda assim, o surfista português foi dos poucos que conseguiu manter o registo, para garantir mais um triunfo a abrir.Depois de praticamente 20 minutos sem apanhar ondas, mostrando também ele essa dificuldade de adaptação a uma onda desconhecida para a maioria dos surfistas, Kikas arrancou para uma grande reta final da bateria, desenhando o resultado somente nos últimos 10 minutos, essencialmente com duas esquerdas que surfou exemplarmente de backside, a primeira delas pontuada com 6,83.Frederico Morais somou um total de 11,83 pontos para garantir um triunfo sólido, apesar de ter sido decidido apenas na reta final. O italiano Leo Fioravanti ainda tentou uma aproximação final, mas ficou-se pelos 11,27 pontos, avançando em segundo para a ronda 3. Já o brasileiro Jadson Andre não conseguiu mais que 5,03 pontos, caindo na repescagem.Além de vencer, Frederico beneficiou das surpreendentes derrotas de Griffin Colapinto e Conner Coffin nesta ronda inaugural, o que obriga os dois norte-americanos a disputarem a repescagem. Algo que faz Kikas subir ao sétimo posto do seeding, quando era nono à entrada desta etapa. O surfista de Cascais já sabe que na ronda 3 vai ficar posicionado no heat 7, estando apenas à espera do desfecho da repescagem para saber quem será o adversário.Em relação aos outros heats a ação desenrolou-se entre a extrema emoção e a desilusão, sobretudo nos primeiros heats, em que os surfistas andaram mais à deriva. Que o diga o campeão mundial Italo Ferreira, que somou apenas 5,83 pontos. Ainda assim, Italo conseguiu avançar no 2.º posto, com Adriano de Souza a vencer a bateria com apenas uma onda de 6,50 pontos. Para a repescagem foi o veterano wildcard Taj Burrow, que se ficou pelos 0,70 pontos.Em sentido inverso, o líder mundial Gabriel Medina conseguiu a performance do dia, graças, sobretudo, aos seus aéreos e ao seu surf progressivo. O surfista brasileiro conseguiu um score de 17 pontos, num máximo de 20, fazendo parecer fácil aquilo que não o foi para a grande maioria dos surfistas. Medina viu ainda o wildcard australiano Kael Walsh avançar no 2.º posto, com Jack Freestone a cair na repescagem.No entanto, a melhor onda do dia coube ao francês Michel Bourez, que encontrou um raro tubo, pontuado com 9,63 pontos num máximo de 10. Este tubo aconteceu no melhor heat da ronda, provado pelo facto de nem essa nota ter ajudado Bourez a vencer a disputa. Foi o brasileiro Yago Dora, com 16,16 pontos, a sair vencedor, contra os 15,76 do francês. Caio Ibelli caiu na repescagem, apesar de ter feito 11,57 pontos.Morgan Cibilic e Jeremy Flores juntaram-se ao grupo dos top seeds atirados para a repescagem nesta difícil estreia em Rottnest Island, enquanto Mikey Wright, Alex Ribeiro, Miguel Pupo e Deivid Silva foram os licras brancas – surfistas com pior seeding - a surpreender e a saírem vitoriosos nesta fase. Referência ainda aos candidatos, como Jordy Smith, Filipe Toledo, Kanoa Igarashi e Ryan Callinan que tiveram performances sólidas, cumprindo com as expectativas e vencendo os respetivos heats.Ao final do dia foi a vez de a prova feminina entrar na água, com as surpresas a continuarem a marcar a jornada. Os dois primeiros heats foram vencidos por licras brancas, com Macy Callaghan e a japonesa Amuro Tsuzuki em destaque e com Tatiana Weston-Webb, que vem de um triunfo em Margaret River, a cair surpreendentemente na repescagem, depois de ter sido superada por Tsuzuki e Keely Andrew numa bateria de scores muito baixos. Depois disso, voltou tudo ao normal com a campeã e líder mundial Carissa Moore a fazer a melhor performance do dia, com uma onda de 9,50 pontos e um score de 16,17, motivada pela participação na 100.ª etapa da carreira.