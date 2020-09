Gabriel Medina aproveitou o confinamento para criar marca de pranchas

Gabriel Medina não deixou que a quarentena afetasse a sua rotina e aproveitou o tempo livre que teve para aventurar-se num novo desafio, que apresentou agora, envolto em alguma surpresa. O surfista brasileiro lançou-se no mercado de pranchas, com uma nova linha de softboards.





As Medina Softboards apresentam-se como pranchas ideias para surfistas em aprendizagem e evolução, o que as torna atrativas para os milhares de surfistas em todo o Mundo que começam a dar os primeiros passos numa modalidade cada vez mais na moda. No entanto, o mesmo garante que os surfistas profissionais também podem desfrutar muito com esta prancha.Para já, o bicampeão mundial de surf apenas lançou um único modelo online, mas com cinco variações gráficas diferentes. Esta prancha inspira-se nas pranchas fish e é uma twin-fin (duas quilhas). As dimensões da prancha são as seguintes: 5'0 x 21 1/4 x 2 3/4 – 38 litros.Está, assim, desvendado o novo projeto de Medina, que aproveitou da melhor forma a pausa nas competições para desenvolver uma prancha que promete agradar a todos e que se apresenta como a companheira ideal para dias e sessões mais divertidas, em mar menos exigente.Esta não é a primeira vez que uma das grandes estrelas do surf mundial se lança neste mercado de pranchas de surf, uma vez que o tricampeão mundial australiano Mick Fanning também lançou a sua marca de softboards depois de ter saído do circuito mundial de surf.