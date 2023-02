Gabriel Medina e Kelly Slater eliminados em Pipeline

Após alguns dias e mais umas horas de espera nesta terça-feira, os tubos de qualidade chegaram finalmente a Pipeline, ainda a tempo de abrilhantar a definição dos quartos-de-final masculinos. A espera compensou, numa jornada que finalizou com John John Florence a brilhar mais alto que qualquer outro adversário, chegando perto da perfeição. Pelo caminho ficaram Kelly Slater a Gabriel Medina, embora com prestações bem diferentes. Já o campeão mundial Filipe Toledo passou entre os pingos da chuva e mantém-se em prova, mas do lado mais complicado do draw.A ação iniciou-se com os 16 avos-de-final em formato de heats sobrepostos e logo com uma grande surpresa, depois de Italo Ferreira perder para o rookie havaiano Ian Gentil. Com o mar a criar ainda muitas dificuldades e a oferecer poucas oportunidades, as surpresas multiplicaram-se e numa primeira fase apenas Jordy Smith conseguiu escapar à eliminação. Griffin Colapinto e Ethan Ewing foram os nomes que se seguiram entre os top seeds que não conseguiram melhor que o 17.º posto final.Mais tarde Filipe Toledo apresentou-se q.b. e fez o que lhe competia, vencendo o suplente Carlos Muñoz e dando início à segunda metade do draw, aquele que verdadeiramente interessa neste Billabong Pro Pipeline, tal a diferença de qualidade. Nesta fase também Kelly Slater disse adeus à competição, num heat pobre em que pouco fez para evitar a eliminação frente a Yago Dora.Seguiram-se os triunfos de João Chianca, Jack Robinson, John John Florence e Miguel Pupo, não sem antes Gabriel Medina conseguir a melhor performance desta fase da competição, assente numa nota de 9 pontos. Por esta altura o mar começava a melhorar, sob o efeito da entrada em cena da nata dos especialistas em Pipe.Ainda John John fechava a ronda 3 e já Jordy Smith vencia nos oitavos-de-final, afirmando-se como o grande nome na primeira metade do draw. Pela frente nos quartos-de-final vai ter o italiano Leo Fioravanti, que está a ajustar contas com um passado doloroso em Pipeline. No outro heat estará o brasileiro Caio Ibelli e o australiano Liam O’Brien, todos eles na luta por serem a surpresa da etapa.Depois, na reta final da jornada voltou-se a ver um campeonato à parte, quase como se o draw estivesse dividido entre segunda e primeira divisão. Filipe Toledo tinha pela frente uma tarefa difícil frente ao compatriota Yago Dora mas ser competente chegou-lhe novamente para seguir em frente numa onda que é um dos seus calcanhares de aquiles. O campeão mundial garante, assim, um forte começo de temporada, evitando surpresas. Na próxima fase enfrenta o compatriota João Chianca, um dos nomes em melhor forma do evento, que está a fazer pazes com a história.Seguiu-se a eliminação de Gabriel Medina frente a outros dos especialistas em Pipe, o australiano Jack Robinson. É verdade que muitos se esquecem de Robinson na hora de apontar favoritos, mas todos os anos ele faz questão de relembrar que poucos o conseguem vencer em condições tubulares. E pela frente na próxima fase terá John John Florence, numa verdadeira final antecipada. Isto depois de o havaiano ter deixado o melhor para o final, num triunfo expressivo sobre um sempre complicado Miguel Pupo.John John encontrou a luz para Backdoor e pulverizou todos os registos feitos até então. Somou duas notas na casa dos 9 pontos, que lhe rendeu um score de 19,33. Ainda o seu heat nem tinha prioridade e já Florence servia o grande momento do dia: um tubo profundo e com saída impossível, que nem as câmaras conseguiram apanhar. Ninguém ousou pensar que John John saía daquela situação, mas o rei de Pipeline fez magia, como só ele sabe. Um momento que fechou a ação com chave de ouro e lançou duas dúvidas: como é que John John conseguiu encontrar a saída e como é que a nota não saiu perfeita? Os juízes ficaram-se pelo 9,93…Está assim encontrado o elenco que vai discutir o triunfo na etapa inaugural do CT 2023, com a prova masculina parada à entrada dos quartos-de-final e a feminina já nas meias-finais. Resta à organização encontrar espaço até sexta-feira para colocar a ação nas melhores condições possíveis, depois de uma jornada que mostrou, finalmente, algo daquilo que tornou Pipeline na onda rainha do surf mundial.