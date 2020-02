Gabriel Medina faz "pré-época" em Marrocos com português Francisco Alves





Surfista brasileiro vai tentar recuperar o título mundial em 2020O início da temporada do WCT 2020 aproxima-se a passos largos e com um mês de preparação ainda pela frente Gabriel Medina, vice-campeão mundial em título que tenta recuperar o título conquistado em 2018 e perdido no ano passado para o compatriota Italo Ferreira, decidiu viajar para o norte de África, mais concretamente Marrocos. E consigo levou um amigo português.O goofy brasileiro optou assim por preparar-se num país conhecido por ter direitas incríveis, aproveitando esse fator para treinar o seu surf de backside – de costas para a onda. Curiosamente, o seu companheiro de viagem, o português Francisco Alves também é goofy e ambos têm andado a aproveitar as excelentes condições marroquinas.A aventura tem sido atualizada por ambos nas redes sociais, onde é possível ver que o surf tem sido de muita qualidade. Esta é uma amizade que nasceu há já alguns anos, durante a etapa do Mundial em Peniche, quando Francisco Alves ainda era surfista do Team Rip Curl, o mesmo de Medinda, e entrou na prova de Supertubos como wildcard.Apesar, de "Xico" Alves ter deixado a Rip Curl há já alguns anos, e também de se ter dedicado mais ao freesurf do que propriamente à competição, fazendo somente as provas do circuito nacional, a amizade entre o surfista português e o brasileiro manteve-se forte e esta viagem serviu para provar isso mesmo.Apesar de ainda só haver alguns registos fotográficos, é bem provável que num futuro próximo saiam cá para fora vídeos desta aventura, em que Medina, que também se encontra na presença do padrasto e treinador Charles Medina e da irmã mais nova e também ela surfista, Sophia Medina, se prepara para atacar o WCT 2020 – curiosamente, as duas primeiras etapas são em ondas para a direita.