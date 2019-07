Gabriel Medina histórico na África do Sul

Gabriel Medina, campeão do Mundo em título, fez ontem história no J-Bay Open, na África do Sul, ao vencer a 6ª prova do circuito mundial pela primeira vez na carreira e tornar-se no primeiro ‘goofy’ [surfista que utiliza o pé direito à frente na prancha] a ganhar a prova desde a temporada... de 1988!

Em ondas como a de J-Bay (para a direita), são os atletas regulares [que utilizam o pé esquerdo à frente na prancha] que costumam ter mais sucesso, mas o surfista de 25 anos, que não vinha a fazer um grande início de época, derrotou na final o seu compatriota Ítalo Ferreira numa final memorável, em que terminou com uma pontuação total de 19,50 [9,73+9,77] num total de 20 pontos, contra os 16,77 do vencedor da etapa de Peniche no ano passado.

"Estou muito feliz, porque não é nada fácil ganhar esta prova. Tudo começou nos ‘oitavos’, quando ganhei ao Ryan Callinan na última onda. Nada é impossível", lembrou o surfista de Maresias, que subiu para o 7º posto do ranking e está agora de volta à luta pelo título.

Frederico Morais, que é suplente e competiu em apenas três das seis etapas do world tour, subiu um lugar para o 31º posto. Classificam-se os 22 primeiros para o circuito de 2020 com qualificação olímpica também em jogo.