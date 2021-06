Gabriel Medina irritado com comité olímpico por causa da mulher: «Sinto-me injustiçado»

Gabriel Medina, um dos melhores surfistas mundiais e sério candidato a uma medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio, está irritado com o comité olímpico brasileiro (COB), que não permite que a sua mulher seja integrada na comitiva que vai viajar para o Japão.





Os familiares foram vetados, por causa da pandemia, mas o surfista alega, em declarações à 'Globo', que Yasmin faz parte do seu staff. "Sinto-me injustiçado porque nomeei o meu staff, que é um direito dos atletas, segundo o que o COB explicou. Eu podia levar uma pessoa e escolhi a Yasmin como elemento no meu staff e não como minha esposa."Medina assegura que Yasmin tem um papel importante na sua carreira. "Ela integra a minha equipa desde o inicio do ano e, por acaso, é a minha mulher. Tem funções técnicas que já foram especificadas ao COB. Nominei-a e não estou a ser respeitado, mas todos os outros surfistas levam quem eles nomearam.""Este é meu melhor ano, lidero o ranking mundial e nunca tive tantos bons resultados seguidos. Em seis campeonatos estive em cinco finais. Não quero tirar vantagem, como já disseram por aí. Mas não acho que o COB me tenha dado uma justificação plausível", assegurou.