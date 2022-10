Gabriel Medina pode regressar no circuito Challenger Series

Falta menos de um mês para regressar a ação no circuito Challenger Series. Depois da Ericeira a qualificação para o CT 2023 vai entrar na reta final e de 1 a 8 de Novembro todas as atenções vão estar em Saquarema, no Brasil. Mais de 100 surfistas em busca do sonho da elite mundial, entre eles uma mão cheia de portugueses. Mas também estrelas do próprio CT. Com grande destaque para o tricampeão mundial Gabriel Medina.Depois de falhar a reta final da temporada do CT devido a lesão, Medina parece já estar apto a regressar à competição e não quer perder a oportunidade de ganhar ritmo nesta prova que se disputa no seu país e na onda que é palco da etapa brasileira do circuito mundial. Dessa forma, Gabriel Medina inscreveu-se na semana passada nesta etapa das Challenger Series.Medina não é o único, uma vez que do lado masculino há registo ainda da presença na lista de inscritos dos compatriotas Miguel e Samuel Pupo, Jadson Andre e Caio Ibelli. Um total de cinco tops mundiais, contra zero do lado feminino. E se os irmãos Pupo, Jadson e Ibelli já estão confirmados dentro do evento, Gabe ainda surge em lista de espera. Algo que indica que deverá ser um dos wildcards da etapa.A presença do campeão mundial de 2021 só vai trazer ainda mais visibilidade ao evento. Contudo, tanto no caso dele, como no do restante quarteto do CT, vem trazer novamente à tona a velha discussão em torno da presença de surfista do CT, que nada têm a ganhar com estas etapas e que podem complicar ou até facilitar a vida a alguns surfistas que lutam pela qualificação. A velha questão da verdade desportiva pelo meio deste processo qualificativo.Neste campo, Frederico Morais poderá ser um dos surfistas afetados por esta situação, caso tenha de enfrentar um destes, para já, cinco surfistas que pertencem à elite mundial. Do lado feminino, a grande notícia é que a armada lusa vai ter cinco representantes. Além de Teresa Bonvalot, que chega ao Brasil no 7.º posto do ranking e perto do cut de qualificação, Yolanda Hopkins, Kika Veselko e Mafalda Lopes, a comitiva portuguesa vai contar ainda com Carolina Mendes, que conseguiu vaga de substituta pela terceira vez na presente temporada.