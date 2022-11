Gabriel Medina regressa à competição com vitória

Gabriel Medina regressou em grande à competição, conquistando, esta segunda-feira, a vitória no Saquarema Pro. Mesmo a competir a “feijões”, Medina derrubou tudo e todos, incluindo os sonhos dos surfistas que competem pela qualificação nas Challenger Series, para consumar um contundente triunfo em frente ao seu público. Uma performance que mostra que a estrela do surf brasileira está a 100 por cento para a nova temporada. Na prova feminina o triunfo foi para a norte-americana Alyssa Spencer, também ela com uma prestação dominadora.







O dia final em Saquarema ficou marcado por mar novamente complicado de ler, o que não ajudou ao espetáculo, fazendo prevalecer o lado estratégico dos surfistas. Depois de terminar com a boa sequência de Maxime Huscenot, que parece lançado para conseguir a qualificação ao fim de tantos anos no QS, Medina avançou rumo às meias-finais frente ao compatriota e ídolo local João Chianca. E quando tudo parecia dar a entender que Medina iria facilitar o caminho de regresso de Chumbinho ao CT, eis que o tricampeão mundial decidiu levar o jogo a sério e virar a bateria, vencendo por apenas 0,27 pontos.

Com a armada francófona a dar-se muito bem nas ondas brasileiras, o marroquino Ramzi Boukhiam ganhou o duelo ao gaulês Joan Duru para enfrentar Gabriel Medina na final. Em franca recuperação nos rankings e com um salto garantido até ao 4.º posto, Ramzi tentou contrariar o favoritismo de Medina, começando mais forte e deixando o brasileiro em maus lençóis. Mas depois do emocionante despique das meias-finais, Gabriel surgiu novamente impiedoso na reta final e, desta vez, com somente 0,24 pontos de diferença, graças às duas ondas finais, carimbou um triunfo saboroso neste seu regresso após lesão.







No final a festa foi canarinha, com Medina a deixar muitos elogios ao rival. “Sei que o Ramzi treina muito e surfa incrivelmente bem, por isso desejo que consiga qualificar-se para o CT. Estou feliz por me sentir a 100 por cento, agora que estamos a cerca de um mês de começar o trabalho a sério, quando chegar ao Havai”, frisou Gabriel Medina, cujo triunfo teve o condão de adiar mais qualificações, com a disputa pelas restantes sete vagas a ir para Haleiwa ao rubro.







Do lado feminino, Alyssa Spencer dominou o evento de início ao fim, dando o grito do Ipiranga neste circuito. A talentosa surfista norte-americana há muito que prometia algo de grandioso, mas tardou em impor-se nas Challenger Series, após várias temporadas de triunfos e domínio absoluto no QS regional. Agora, fê-lo com estilo e voou para o sexto posto do ranking, logo atrás de Teresa Bonvalot, com quem promete lutar por uma vaga no CT de 2023.







Spencer começou o dia a vencer facilmente a australiana Keely Andrew nos quartos-de-final. Quando tudo parecia encaminhado para um grande embate entre Teresa e Alyssa na final, eis que a regressada Tessa Thyssen, que andou longe destas lides durante alguns anos, terminou com a progressão da portuguesa em Saquarema. Já a norte-americano não facilitou e mostrou-se competente em novo triunfo, desta vez frente à japonesa Amuro Tsuzuki. A final foi de sentido único, com Alyssa Spencer a somar 12,90 pontos, contra 9,06 de Thyssen, confirmando o grande momento de forma e conquistando pela primeira vez uma prova a este nível.