Gabriel Medina regressa ao mar e leva a namorada nova

Gabriel Medina foi um dos vários surfistas da elite mundial que se viu obrigado a um confinamento em casa devido à pandemia do Covid-19. No entanto, com o levantamento das restrições em Maresias, que pertence a São Sebastião, no Estado de São Paulo, a super estrela brasileira regressou esta semana ao mar. Mas não o fez sozinho, levando toda a família consigo, incluindo a namorada nova.





Nos últimos meses o bicampeão mundial de surf, que na temporada passada terminou como vice-campeão mundial, tinha sido visto muitas vezes com a manequim Yasmin Brunet. Nos últimos dias a relação parece ter ficado oficial e, agora, a namorada do surfista brasileiro teve direito a uma aula especial.Medina levou também a irmã Sophia, jovem que já começa a dar algumas cartas no mundo da competição, a mãe e ainda o padrasto, que também é o seu treinador. No final, tanto o surfista como a namorada publicaram imagens do momentos nas redes sociais, ressalvando que o surf já tinha voltado a ser permitido na região onde vivem."Dia de aprender com o melhor professor que eu poderia ter. Mandamos bem @simonemedina e @sophiamedina", escreveu Yasmin na sua conta de Instagram. Já Gabriel deu nota positiva às alunas. "Primeiro surf delas. Foram bem ein. Gostei", escreveu.