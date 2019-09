Gabriel Medina repete triunfo no Surf Ranch

Gabriel Medina conquistou, durante a madrugada deste domingo, o Freshwater Pro. O campeão mundial repetiu, assim, o triunfo alcançado no ano passado no Surf Ranch, naquela que foi a oitava de 11 etapas do WCT. A vitória na piscina de ondas desenvolvida por Kelly Slater atirou Medina para a liderança do ranking mundial – em dois eventos recuperou oito posições no ranking!Tal como em 2018, o grande rival de Medina na luta pelo triunfo foi o compatriota Filipe Toledo, que acabou como vice-campeão da etapa, com os mesmos pontos do australiano Owen Wright, que foi 3.º. A grande final teve ainda a presença do jovem norte-americano Griffin Colapinto (4.º).Quem falhou o acesso à final por muito pouco foi Kelly Slater. Foram apenas 0,20 pontos a separar o 11 vezes campeão mundial do top 8, que foi fechado pelo brasileiro Yago Dora. Ainda assim, o 9.º posto final na etapa acabou por colocar Kelly, atualmente no 10.º posto do ranking, novamente bem posicionado para garantir a segundo vaga norte-americana para Tóquio’2020.Kolohe Andino, que liderava o ranking antes da etapa do Tahiti e que, dois eventos volvidos, está já no 4.º posto do ranking e a mais de 8 mil pontos de Medina, e o japonês Kanoa Igarashi foram algumas das desilusões do evento e isso refletiu-se no ranking. Com Media e Toledo separados por apenas 295 pontos, o sul-africano Jordy Smith, que esteve no top 8 no Surf Ranch, parece ser o único surfista ainda na luta pelo título mundial juntamente com a dupla brasileira, estando a 4500 pontos da liderança.Na prova feminina, que ao contrário da masculina teve um final com alguma dose de surpresa, o triunfo foi da norte-americana Lakey Peterson, que bateu ao "sprint" a francesa Johanne Defay. A grande surpresa foi o facto da havaiana e líder mundial Carissa Moore ter falhado a ronda bónus final, quedando-se no 3.º posto da etapa, à frente a da jovem norte-americana Caroline Marks.Apenas duas surfistas chegaram à ronda bónus final e a vantagem até era de Defay, que dominou surpreendentemente todo o evento, a par de Moore. Mas Peterson surgiu muito forte no dia final e depois de atirar a número um mundial para fora da luta ainda conseguiu alcançar o triunfo num último esforço, depois de completar um inesperado aéreo que levou o público ao delírio.Moore sai do Surf Ranch com a liderança do ranking reforçada, mas viu Peterson ascender à vice-liderança, estando agora a menos de 5 mil pontos de diferença. Já a campeã mundial Stephanie Gilmore foi a grande prejudicada com esta etapa, uma vez que não conseguiu a presença na final e desceu ao 4.º posto do ranking, atrás da compatriota Sally Fitzgibbons, estando a mais de 7 mil pontos da rival havaiana.A luta pelo título mundial segue já em outubro para a França, sendo essa a etapa que antecede a chegada do circuito mundial a Portugal – este ano também com Peniche a receber etapa feminina. O circuito está assim a entrar na reta final da temporada, podendo muita coisa ser decidida na Europa, antes rumar ao Havai para a etapa final.