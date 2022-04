Gabriel Medina vai regressar à competição na etapa de G-Land

Gabriel Medina já tem data prevista para o regresso à competição. O campeão mundial em título confessou à imprensa brasileira que pretende regressar à ação no Circuito Mundial da WSL já no final de maio, na etapa de G-Land, na Indonésia. Depois de falhar a primeira metade da temporada devido a problemas mentais, Medina deverá beneficiar de wildcard para competir na segunda metade do ano."Estou motivado", começou por dizer Gabriel Medina, numa entrevista concedida ao programa Esporte Espetacular do canal brasileiro GloboEsporte, na sua casa em Maresias. "Regressei à minha rotina de atleta, de acordar cedo e alimentar-me bem. Voltou tudo ao normal. Estou preparado para ir para a Indonésia. É uma etapa nova no calendário e isso deixa-me ainda mais motivado", confessou o surfista canarinho.Após ter conquistado o terceiro título mundial da carreira, em 2021, no início da presente temporada, Medina surpreendeu o mundo do surf, com o anúncio de uma pausa na carreira, admitindo estar a atravessar problemas de foro mental. Dias depois, o casamento do surfista brasileiro chegou ao fim.De fora da competição desde o início da temporada, Medina falhou cinco etapas. Isto numa temporada em que o circuito estreia um cut a meio da temporada. Apenas o top 22 do ranking após a etapa de Margaret River, que começa este domingo, vai prosseguir para a segunda metade da temporada.Fora desse top 22 que vai para a segunda metade do ano, Medina vai precisar de um dos dois wildcards que a WSL tem disponível para as cinco etapas da segunda metade da temporada regular. Um desses wildcards é fixo para todas as etapas e deverá ser o de Gabriel Medina, enquanto o outro convite é para cada uma das etapas."Estou melhor. Fico feliz por me ter reencontrado. Aprendi bastante durante o tempo em que estive afastado das competições e sinto que estou a 100 por cento. É por isso que estou a anunciar o meu regresso. Estou animado, com saudades de competir e viajar, num ambiente em que tenho todos os meus amigos à volta", frisou Medina, de 28 anos.Com o regresso à competição, assim, marcado para a etapa indonésia, que se realiza de 28 de Maio a 5 de Junho, Medina ainda não tem descartada a possibilidade de renovar o título mundial. Isto porque com 50000 pontos ainda em jogo, matematicamente é possível que o surfista brasileiro consiga terminar a fase regular no top 5 mundial, alcançando, consequentemente, a qualificação para a finalíssima de Trestles.