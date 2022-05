Gabriela Dinis alcança meias-finais no Pro Junior de Marrocos

Gabriela Dinis carimbou, este sábado, a passagem às meias-finais do Pro Junior de Marrocos, garantindo a passagem ao dia final da prova inaugural do Pro Junior Europeu de 2022, que se disputa até este domingo nas ondas de Casablanca. A jovem surfista portuguesa, de apenas 17 anos, superou hoje mais duas rondas com brilhantismo, mantendo vivas as esperanças de um triunfo português em Marrocos.Gabi foi a única surfista portuguesa, das quatro que estiveram em prova, que conseguiu chegar à ronda 3, mas manteve-se firme após o quarto dia de ação nesta prova. Numa jornada marcada por ondas pequenas e de pouco potencial, os duelos foram decididos com pontuações baixas. Mas Gabriela Dinis conseguiu sempre o necessário para seguir em frente.No primeiro heat do dia, Gabriela conseguiu ser segunda classificada numa equilibrada disputa que foi vencida pela francesa Maelys Jouault, com a marroquina Lilias Tebbai e a israelita Noa Lelior a ficar pelo caminho. Estava, assim, garantida a presença nos quartos-de-final e na fase woman-on-woman.Mais tarde disputaram-se os quartos-de-final, com Gabriela a enfrentar no heat 3 a espanhola Lucia Machado, atual vice-líder do ranking europeu júnior e que já foi vice-campeã europeia do escalão por três ocasiões. Apesar da experiência da adversária, que já também é campeã espanhola Open em título, Gabriela acabou por conseguir ser mais forte numa reta final emotiva.A surfista portuguesa conseguiu a melhor onda do heat logo a abrir, com 4,67 pontos. Contudo, a surfista canária saltou para a liderança da bateria, com Gabi a procurar um backup para poder lutar pelo triunfo. E foi já na penúltima onda que a surfista lisboeta conseguiu a nota pretendida para vencer com 7,77 pontos contra 7,40 da adversária.Gabriela Dinis tem, agora, encontro marcado com a francesa Maelys Jouault na segunda meia-final desta Pro Junior, enquanto a primeira vaga na final vai ser disputada pela basca Janire Gonzalez Etxabarri, atual líder do ranking, e a francesa Jaeckin Zoe. As finais vão ser disputadas este domingo de manhã, com a certeza de que Gabriela vai melhorar o 6.º posto que ocupa atualmente no ranking.Depois de no ano passado Gabriela Dinis ter sido finalista vencida do primeiro Pro Junior da temporada, dessa vez em La Torche, França, onde apenas foi superada, curiosamente, por Lucia Machado, num resultado que foi hoje vingado, a jovem surfista portuguesa pode repetir e até melhorar esse resultado. Para já, sabe que sobe ao 3.º posto do ranking, superando a campeã nacional Kika Veselko, que está a competir no circuito Challenger Series, na luta pelo acesso ao CT 2023, mas até poderá ascender à vice-liderança do ranking, caso consiga vencer este evento.Entretanto, na prova masculina a armada lusa já não tem representantes em prova, com o principal destaque a ter sido o 5.º posto alcançado por Rodrigo Chaves. Com três surfistas ainda em prova à entrada para este dia, Gabriel Ribeiro e Francisco Ordonhas ficaram-se pela ronda 5, enquanto Rodrigo Chaves conseguiu avançar para a fase man-on-man. Contudo, no heat 4 dos quartos-de-final foi derrotado pelo basco Markel Vizcarguenaga, com 11,40 pontos contra apenas 5,20 do português