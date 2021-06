Gabriela Dinis vice-campeã da etapa inaugural do Pro Júnior Europeu

Foi por muito pouco que não houve festa portuguesa, este domingo, em La Torche, França, na etapa inaugural do Pro Júnior Europeu. Dos dois portugueses em prova no dia final da prova gaulesa, foi a jovem Gabriela Dinis, de apenas 16 anos, que esteve mais perto do sucesso, perdendo a final feminina por apenas 0,20 pontos. Já Afonso Antunes quedou-se pelo 3.º posto na prova masculina.





A ação começou bem cedo, pelas 8 horas locais, 7 em Portugal Continental, com as meias-finais femininas, onde no heat inaugural do dia final Gabriela Dinis começou por vencer a basca e favorita Janire Etxabarri. A jovem surfista de Carcavelos, de apenas 16 anos, somou 13,13 pontos contra 12,93 da adversária. Naquela que foi apenas a terceira etapa da carreira neste circuito, Gabi conseguiu uma histórica presença na final, onde teria pela frente a espanhola Lucia Machado.Antes da grande final feminina, a armada lusa ainda lutou por mais uma final, com Afonso Antunes a enfrentar o espanhol Kai Odriozola no primeiro heat das meias-finais masculinas. Apesar do favoritismo, Antunes viu o jovem prodígio de apenas 15 anos levar a melhor, com um total de 17,16 pontos, contra 14,23. Afonso despediu-se, assim, no 3.º posto da prova gaulesa, naquele que não deixa de ser um bom arranque para um dos grandes candidatos ao título europeu júnior.Com Afonso Antunes fora da final masculina, as esperanças nacionais residiam apenas em Gabriela Dinis. Após um começo mais forte de Machado, Gabi conseguiu responder à letra e fez mesmo a melhor onda do heat, com 8 pontos, assumindo a liderança na reta final da bateria. Só que nos últimos minutos a surfista espanhola conseguiu a reviravolta, vencendo a disputa por apenas 0,20 – 12,70 contra 12,50 da surfista portuguesa.Apesar da derrota nesta final, Gabriela Dinis começou muito bem a temporada neste circuito júnior europeu, onde a compatriota Francisca Veselko conseguiu um 5.º posto. A festa em La Torche foi totalmente espanhol, pois a juntar ao triunfo de Lucia Machado os espanhóis ainda saíram vencedores da prova masculina, após entre dois nuestros hermanos. Adur Amatriain superou Kai Odriozola com 16,97 pontos contra 14,67.