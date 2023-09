Gliding Barnacles promove surf, arte e música na Figueira da Foz

A décima edição do Gliding Barnacles, na Figueira da Foz, arranca na quarta-feira na Praia do Cabedelo para cinco dias de tributo ao surf, arte e música, numa iniciativa com participantes convidados de todo o mundo.

"O nosso desejo de aproximar o mar à cidade conseguiu transformar a Figueira da Foz [distrito de Coimbra] num espaço que une, anualmente, os quatro cantos do mundo através da cultura do oceano, da arte, da música e da gastronomia", salientou à agência Lusa o fundador do evento, Eurico Gonçalves.

O surfista, que preside à Associação +Surf, organizadora do evento, adiantou que este ano a programação transcende o areal e o hangar onde as últimas edições têm acontecido, com a entrada em cena de um antigo armazém de mecânica naval entretanto recuperado, que faz crescer o evento e o número de palcos.

Para Eurico Gonçalves, este é "um ano especial, que vai ser muito à volta de celebrar as últimas edições".

"Ter os olhos postos no futuro, mas a refletir e a celebrar o passado. Acho que é essa a ideia do programa que organizamos", realçou.

Segundo o presidente da Associação +Surf, "são dez anos de muita aprendizagem, mas principalmente de muita vontade de partilhar o que a região e o país têm de melhor".

Eurico Gonçalves salientou que o conceito de partilha "foi e continua a ser a força motriz do Gliding Barnacles".

"Um dos aspetos mais recompensadores das últimas edições tem sido ver as colaborações e sinergias que se criam entre artistas que, na sua diferença, se complementam. Queremos ser ponto de encontro para todos aqueles que veem o surf como uma forma de estar e a cultura como um modo de vida", sublinhou Eurico Gonçalves.

O evento caracteriza-se pela prática do surf assumir um formato diferente de qualquer outro a nível internacional, em que a modalidade não é encarada como um desporto de competição, mas sim como "uma expressão criativa e artística".

Surfistas como Clovis Donizetti, Kai Ellice-Flint, Ambre Victoire e Justine Mauvin têm oportunidade de demonstrar, em regime livre, o seu estilo, criatividade e inovação, não havendo lugar para critérios como quantidade de ondas ou manobras como normalmente acontece em competições da modalidade.

As sessões de modelagem ao vivo na Praia do Cabedelo voltam a realizar-se pelo segundo ano consecutivo, com a presença de figuras icónicas do surf nacional e internacional, como Diogo Appleton, Robin Kegel e Nico Wavegliders, que vão demonstrar ao vivo a sua experiência e técnica no design e construção de pranchas.

O Gliding Barnacles conta com artistas musicais nacionais e internacionais, numa mistura de bandas emergentes de vários estilos, em que se destacam Du Nothing, 5.ª Punkada, Birds Are Indie, Wipeout Beat, Jasmim, Manteau e Conferência Inferno, "numa programação verdadeiramente eclética que está intimamente ligada à heterogeneidade do público visitante".

Para completar a tríplice (surf, música e arte), o evento promove ainda um "hub criativo" na Praia do Cabedelo, com uma série de residências artísticas em diversos formatos (intervenção em murais, construção de pranchas, serigrafia, tatuagem, artesanato, pintura, escultura, design, exposições, olaria, entre outros).

A organização convidou artistas e artesãos locais, nacionais e internacionais, estando confirmadas as presenças de nomes como David Carson, Mantraste, Filipo Fiumani, Cecile Mestellan, Pandora Decoster e João Catarino, para intervirem "de forma inovadora e disruptiva, em tempo real, dentro e fora do espaço do evento".

Os icónicos sofás na praia, que surgiram no primeiro ano do evento e têm vindo a aparecer em cada vez maior quantidade ao longo dos anos, como forma de dar as boas-vindas aos participantes, vão este ano ser aumentados de 75 para 100 para assinalar o décimo aniversário.

A gastronomia vai continuar a ter lugar de destaque com o "Street Food Market" (mercado da comida de rua), com a presença de cerca de 15 projetos locais emergentes (Akaza Sushi, Gelataria Cosi, Miguel Moura Meneses).

O Gliding Bernacles decorre na Praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, de quarta-feira ao dia 10, sendo esperados 350 convidados de cerca de 20 nacionalidades e milhares de visitantes.