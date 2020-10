Gold Coast vai receber o segundo evento do Australian Grand Slam

A ação não pára na WSL e depois de esta quinta-feira Frederico Morais ter sido coroado campeão do MEO Portugal Cup of Surfing, na terça-feira as atenções vão virar-se para o outro lado do Mundo. É que o Boost Mobile Pro Gold Coast recebeu luza verde, sendo assim a segunda de três provas do Australian Grand Slam a ir para a água.





As ondas de South Stradbroke Island vão assim receber 24 surfistas (12 homens e 12 mulheres), grande parte deles da elite mundial, num formato de competição em tudo idêntico à da prova portuguesa, que à semelhança desta está incluída nas WSL Countdown Series, um aquecimento e preparação para a temporada 2021.Com swell a entrar e o vento a posicionar-se na direção ideal, a organização do evento não hesitou em dar luz verde ao evento, esperando-se assim ondas de muito potencial. O diretor do evento, o brasileiro Renato Hickel, espera assim ondas perfeitas na casa dos 2 metros, que poderão servir para o evento se disputar na terça e quarta-feira.Em prova vão estar nomes como Tyler Wright e Ethan Ewing, vencedores da primeira etapa do Australian Grand Slam, que foi disputada na Tweed Coast, mas também outras estrelas como Stephanie Gilmore, Sally Fitzgibbons, Owen Wright, Julian Wilson, Jack Robinson, Macy Callaghan ou Wade Carmichael.Destaque ainda para a presença de dois surfistas locais como wildcards. Sayaka Maramatsu e Chris Bennetts vão assim representar a região frente aos melhores surfistas do Mundo. Quem vai continuar em jogo é o sul-africano Matthew McGillivray, único "intruso" do elenco, que na Tweed Coast foi finalista vencido.Boost Mobile Pro Gold Coast Women's Round 1 Matchups:Heat 1: Tyler Wright, Macy Callaghan, Sophie McCullochHeat 2: Stephanie Gilmore, India Robinson, Sayaka Maramatsu (WC)Heat 3: Nikki van Dijk, Zahli Kelly, Piper HarrisonHeat 4: Isabella Nichols, Keely Andrew, Dimity StoyleBoost Mobile Pro Gold Coast Men's Round 1 Matchups:Heat 1: Mathew McGillivray, Jack Robinson, Liam O'BrienHeat 2: Owen Wright, Stu Kennedy, Chris Bennetts (WC)Heat 3: Wade Carmichael, Mikey Wright, Soli BaileyHeat 4: Ethan Ewing, Conor O'Leary, Mitch CrewsDepois desta prova na Gold Coast, o Australian Grand Slam terá ainda mais uma prova, desta feita em Margaret River, no Oeste australiano. Esse será, ao que tudo indica, o último evento das Countdown Series, antes do arranque da temporada 2021. O período de espera desta série de eventos decorre até ao final de outubro.