Griffin Colapinto e Carissa Moore vencem Surf Ranch Pro e sobem à liderança mundial

Griffin Colapinto e Carissa Moore conquistaram, este domingo, o triunfo no Surf Ranch Pro, sexta etapa do circuito mundial 2023 e primeira prova após o corte do meio do ano. Um triunfo na piscina de ondas desenvolvida por Kelly Slater, que permitiu a ambos ascender à liderança do ranking mundial, após uma prova marcada por muita polémica a envolver os surfistas brasileiros e até ameaças de morte ao australiano Ethan Ewing, atual número 4 mundial.Foi a prova masculina que fez correr mais tinta, sendo esta a primeira edição que não foi vencida por um surfista brasileiro. Tudo começou com o triunfo do australiano Ethan Ewing frente a Gabriel Medina nos quartos-de-final. Um desfecho que não agradou a muitos dos fãs do surfista brasileiro, que enviaram mensagens, entretanto tornadas públicas, ao australiano com ameaças de morte.Ewing acabaria por ser eliminado nas meias-finais por Italo Ferreira, enquanto o campeão em título Filipe Toledo perdeu na outra semifinal frente a Griffin Colapinto. Mas a polémica não parou por aqui. Na final, o desfecho foi favorável ao norte-americano, que, assim, saltou três lugares para a liderança do ranking mundial, onde estava o brasileiro João Chianca. Só que as críticas ao resultado foram muitas e até o próprio Gabriel Medina veio a público criticar o julgamento, considerando que o compatriota deveria ter sido o vencedor.Contas feitas, os Estados Unidos têm um surfista na frente do ranking, após seis etapas e a apenas quatro provas do final da fase regular, que apura o top 5 mundial para a grande final de Trestles, na Califórnia. Seguem-se os brasileiros João Chianca e Filipe Toledo, com os australianos Ethan Ewing e Jack Robinson a fecharem o top 5. A grande surpresa vai para o facto de nomes como Gabriel Medina (6.º) e John John Florence (7.º) estarem fora do cut.No lado feminino não houve lugar a tanta polémica e crítica, com Carissa Moore a vencer a competição pela segunda vez na carreira, depois de ter conquistado a edição inaugural, em 2018. A havaiana e cinco vezes campeã mundial superou na final a norte-americana Caroline Marks e beneficiou da eliminação precoce da australiana Tyler Wright, para assumir o topo do ranking. Wright é agora 2.ª no ranking, a australiana Molly Picklum 3.ª, Marks 4.ª e a rookie norte-americana Caitlin Simmers é 5.ª.