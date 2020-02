Guilherme Fonseca destaca-se no arranque em Tenerife

Arrancou esta segunda-feira o QS1500 de Tenerife, nas Canárias, que conta com 22 portugueses em prova. Nove deles estiveram em prova nas primeiras rondas da prova masculina, a única que entrou hoje na água. E houve vários portugueses em destaque nas ondas de Las Americas, com especial relevo para Guilherme Fonseca.





Na ronda inaugural o primeiro a entrar em ação foi o jovem Martim Carrasco, que, logo no primeiro heat do campeonato, conseguiu a qualificação para a fase seguinte, sendo apenas superado pelo experientíssimo surfista local Jonathan Gonzalez. Mas a façanha do jovem surfista da Ericeira não se ficou por aqui, pois na ronda seguinte voltou a conseguir a qualificação, estando já na ronda 3.O mesmo conseguiu fazer Guilherme Fonseca, que somou duas vitórias neste dia inaugural. Depois das dificuldades de adaptação ao mar sentido na primeira vez que entrou na água, onde venceu a bateria com apenas 9,76 pontos, na 2.ª ronda Gui brilhou bem alto, conseguindo um dos melhores scores do dia: 14,60.Na ronda 1 destaque ainda para a qualificação de João Vidal, que mesmo com uma interferência conseguiu seguir em frente. A mesma sorte não tiveram Andrés Melendez, que foi eliminado no heat de Guilherme Fonseca, Martim Paulino e Tomás Dias, todos eles eliminados nesta ronda inaugural.Na 2.ª ronda o registo português foi idêntico. Além das qualificações de Martim Carrasco e Guilherme Fonseca, destaque ainda para o triunfo de Diogo Martins com um score de 13,16 pontos. Nesta fase a armada lusa perdeu o contributo de Miguel Matos, eliminado no heat vencido por Gui, Francisco Carrasco e ainda João Vidal.Portugal vai estar, assim, representado por 9 surfistas na 3.ª ronda, onde já entram em cena os cabeças-de-série. Martim Carrasco, Guilherme Fonseca e Diogo Martins juntam-se a Miguel Blanco, Pedro Coelho, Gonçalo Vieira, Eduardo Fernandes, Francisco Almeida e Pedro Henrique nesta fase, que deverá acontecer amanhã, tal como a estreia da prova feminina.