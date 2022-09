Guilherme Fonseca e Portugal conquistam medalha de cobre no Mundial ISA

Foi um dia final inglório para as cores nacionais! Apesar de Portugal ter chegado às finais do Mundial ISA, na Califórnia, em excelente posição de conseguir um triunfo histórico, as aspirações portuguesas começaram cedo a desmoronar-se. Muito por culpa de uma lesão de Teresa Bonvalot que impediu a campeã nacional e europeia de competir este sábado. Dessa forma, a Seleção Nacional acabou por perder a corrida por uma vaga feminina para Paris’2024, terminando com a medalha de cobre, equivalente ao 4.º posto da geral. Em termos individuais, Guilherme Fonseca também conquistou a medalha de cobre.O dia final não começou da melhor forma para Portugal, depois de Yolanda Hopkins ter falhado por muito pouco o acesso à final das repescagens. A surfista algarvia foi terceira no heat e despediu-se de Huntington Beach no 7.º posto final. Ainda assim, Portugal ainda se mantinha nas contas, tendo de esperar pela ajuda dos outros dois membros ainda em prova.Do lado masculino, Guilherme Fonseca vingou a derrota da compatriota e avançou no 2.º posto da final do quadro principal, onde só foi superado pelo japonês Kanoa Igarashi. Dessa forma, o surfista do Oeste carimbava a presença na final das medalhas e dava esperança ao sonho nacional em conseguir discutir a medalha de ouro masculina e geral.Só que tudo caiu praticamente por terra minutos depois, com o anúncio de que Teresa Bonvalot não iria entrar na água, em virtude de uma lesão sofrida na véspera. Foi durante a Aloha Cup, já depois de ter carimbado a presença no dia final deste Mundial ISA, que Teresa acabou por magoar-se no joelho. Algo que a impediu de não entrar em ação este sábado, hipotecando as possibilidades de a primeira vaga olímpica feminina ser portuguesa.As aspirações lusas ficavam, assim, todas em cima dos ombros de Guilherme Fonseca. Após um percurso limpo e sem qualquer derrota até à finalíssima das medalhas, Guilherme acabou por ser superado por todos os rivais presentes no heat decisivo da prova masculina. Kanoa Igarashi venceu a medalha de ouro, após um heat de sentido único, dando ainda a primeira vaga masculina para Paris’2024 ao Japão. A prata ficou para o indonésio Rio Waida e o bronze para o australiano Jackson Baker. Fonseca teve de contentar-se com o 4.º posto final e a medalha de cobre.Mas o dia não terminaria sem outra má notícia para as cores portuguesas. Depois de chegar ao dia final no 3.º posto da geral, a apenas 150 pontos da liderança, a Seleção Nacional acabou por dar um grande tombo na classificação, perdendo ainda o bronze para a França, por somente 60 pontos, depois de a gaulesa Pauline Ado ter conquistado a prata na prova feminina. O ouro foi para a norte-americana Kirra Pinkerton, que garantiu ainda uma vaga feminina em Paris’2024 e também a vitória coletiva para a equipa da casa.Ouro: Kanoa Igarashi (Japão)Prata: Rio Waida (Indonésia)Bronze: Jackson Baker (Austrália)Cobre: Guilherme Fonseca (Portugal)Ouro: Kirra Pinkerton (Estados Unidos)Prata: Pauline Ado (França)Bronze: Sally Fitzgibbons (Austrália)Cobre: Daniella Rosas (Peru)Ouro: Estados UnidosPrata: AustráliaBronze: FrançaCobre: Portugal